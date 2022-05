Tottenham espreita quarto lugar, Real Madrid obtém maior goleada da época

Entre os minutos 22 e 33 do derby de Londres entre Tottenham e Arsenal, o jogo ficou praticamente sentenciado. Foi nesse período que os “spurs” inauguraram o marcador e que os “gunners” ficaram em inferioridade numérica, abrindo as portas a um triunfo da equipa da casa (3-0), que reduz para um ponto a distância face ao rival na Premier League.

Harry Kane, pois claro, abriu o activo aos 22’, de penálti, antes de Rob Holding ver dois cartões amarelos de forma quase consecutiva (26’ e 33’). O Arsenal perdeu um jogador, mas não o sentido de baliza e ainda ensaiou algumas aproximações perigosas à área de Hugo Lloris. Mas seria Harry Kane a marcar novamente, aos 37’, após assistência de Rodrigo Bentancur.

O Tottenham saiu para o intervalo com um golo e regressou com outro. O sul-coreano Son Heung-Min assinou o 3-0, logo aos 47’, e deitou por terra quaisquer veleidades que o Arsenal pudesse ter quanto à discussão do resultado.

Com o quinto lugar, que dá acesso à Liga Europa na próxima temporada, já garantido, os “spurs” apontam agora à quarta posição, com duas jornadas ainda por disputar — têm 65 pontos contra 66 do Arsenal.

Em Espanha, o campeão soma e segue nesta ponta final da época. Em ritmo de goleada, o Real Madrid recebeu e bateu o Levante (6-0), com Vinícius Jr. em plano de destaque, alcançando o 26.º triunfo na Liga.

O lateral Ferland Mendy descobriu o caminho para as redes do adversário aos 13’ e Benzema ampliou a vantagem seis minutos depois — foi o 27.º golo do francês em 31 jogos no presente campeonato. A nova coqueluche do ataque “merengue”, Rodrygo, assinou o 3-0, aos 34’ (após assistência magistral de Luka Modric), e o compatriota Vinícius Jr. elevou para 4-0 ainda antes do intervalo.

No segundo tempo, Vinícius voltaria a marcar, aos 69’, chegando mesmo ao hat-trick já na recta final da partida (83’). Foi a vitória mais robusta do Real Madrid na presente temporada, superando o 6-1 aplicado ao Maiorca, na 6.ª jornada — na altura, também houve um hat-trick, mas de Marco Asensio.

Os “merengues” somam 84 pontos, mais 12 do que o Barcelona e mais 28 do que o Villarreal, que nesta quinta-feira também conseguiu uma goleada. O sétimo classificado impôs-se em casa do Rayo Vallecano por 1-5, sendo que ao intervalo havia já 1-4 no marcador. O Villarreal não conseguiu, porém, aproximar-se da Real Sociedade, que no outro jogo do dia derrotou o Cádiz por 3-0, com dois golos de penálti.