Nélson Veríssimo quer triunfo na despedida de 2021-22

Nélson Veríssimo deixou, esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão do jogo de despedida no banco do Benfica, em Paços de Ferreira (sexta-feira, 20h15, SPTV1), a porta do clube entreaberta para um futuro regresso à “cadeira de sonho” que ocupou pela segunda vez, sempre em circunstâncias adversas.

O técnico, que sucedeu a Jorge Jesus, garante não estar preocupado, a título pessoal, com o futuro próximo, apenas focado no último compromisso à frente do clube que representou como futebolista e treinador.

“Esperamos fazer um bom jogo e terminar com uma vitória... Apesar de a situação das duas equipas estar definida, não deixa de ser um jogo importante, contra uma boa equipa. Temos que estar muito bem e encarar este encontro como se fosse o primeiro da época, para terminar da melhor forma, que é vencer”, notou Veríssimo, antes de uma breve análise ao trabalho desenvolvido.

“Há momentos mais marcantes do que outros. Mas temos a consciência tranquila, pois demos tudo para conseguirmos outros resultados. Não posso dizer que foi uma missão bem-sucedida, porque não conquistámos qualquer título nesta época, que, nesse sentido, foi má. Mas podemos olhar para o copo meio cheio: e esta equipa fez coisas interessantes”, defendeu, passando em revista os melhores momentos, destacando a Liga dos Campeões e o triunfo em Alvalade.

O técnico fala numa “resposta muito positiva” na Europa, antes de assumir o fracasso a nível doméstico. “A nível interno, o sucesso passaria sempre pelo primeiro lugar e pelo apuramento directo para a Liga dos Campeões... que não conseguimos. Fica a boa resposta no jogo de Alvalade e contra o FC Porto, apesar de termos perdido”, destacou, assumindo “o falhanço”.

Mágoa compensada, em certa medida, com o crescimento de jogadores como Darwin Núñez. “Abrimos portas a outros jovens. Há que valorizar e seguir em frente”, relevou, voltando a Paços de Ferreira. “O foco está no jogo. O meu futuro não é algo que me preocupe”, insistiu Veríssimo.

“Queria deixar uma palavra ao presidente, pela oportunidade que nos deu, aos jogadores, pelo seu profissionalismo, e aos adeptos, sabendo que nem sempre correspondemos às expectativas. É a segunda vez que passo por esta cadeira, a que poderei regressar um dia, noutro contexto e circunstâncias que permitam outro tipo de trabalho”, concluiu, sem bater com a porta.

César Peixoto renova até 2024

César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, renovou contrato até 2024 e também quer fechar a época da melhor forma, apesar de diversas ausências, compensadas pelos regressos de Hélder Ferreira, Juan Delgado e do ex-benfiquista Gaitán, que mereceu uma palavra do técnico.

“O Gaitán está apto e interessa-nos que continue. É um jogador de qualidade superlativa. Com uma boa pré-época e com a paixão que tem pelo jogo, pode voltar forte”.

“Não é igual ficar em sétimo ou décimo. O foco é esse. Não será fácil, mas somos fortes em casa”.