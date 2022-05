Quinta na TV: a rainha, as leoas e as peregrinas na Linha da Frente

CINEMA

Point Break - Caçadores de Emoções

Fox Movies, 21h15

Luke Bracey é Utah, um jovem agente do FBI cuja missão é infiltrar-se num grupo de surfistas suspeito de uma série de assaltos no Sul da Califórnia. Mas depressa se sente seduzido pelo líder do grupo, Bodhi (Édgar Ramírez), um homem generoso e totalmente viciado em adrenalina, que está disposto a tudo para estar bem com a vida e sentir fortes emoções. Com assinatura de Ericson Core, este filme é um remake de Ruptura Explosiva, que Kathryn Bigelow realizou em 1991 e que tinha Keanu Reeves e Patrick Swayze como protagonistas.

Fátima

TVCine Edition, 22h

Dirigido por João Canijo, Fátima é um road movie semidocumental sobre 11 mulheres (interpretadas por Rita Blanco, Anabela Moreira, Cleia Almeida, Vera Barreto, Teresa Madruga, Ana Bustorff, Teresa Tavares, Alexandra Rosa, Íris Macedo, Sara Norte e Márcia Breia) que partem de Vinhais, em Trás-os-Montes, em peregrinação até ao santuário.

Fargo

Hollywood, 23h25

Obra-prima dos irmãos Coen, Fargo conta uma história (real) que toca a comédia, a sátira, o suspense e a violência. Jerry Lundegaard (William H. Macy) é um vendedor de carros que planeia o rapto da própria mulher para extorquir dinheiro ao sogro. Contrata Carl Showalter (Steve Buscemi) e Gaear Grimsrud (Peter Stormare) para concretizar o plano. Depois de o levarem a cabo, são alvo de investigação pela eficiente e grávida chefe de polícia Marge Gunderson (Frances McDormand). O filme ganhou dois Óscares, pelo argumento original e pela prestação de McDormand, Deu também a Joel Coen o prémio de melhor realizador em Cannes.

Rainha de Copas

AMC, 23h43

Um premiado filme dramático de May el-Toukhy. Anne (Trine Dyrholm) é uma advogada respeitada, que se especializou em direitos de crianças e adolescentes. É casada, tem duas filhas e leva uma vida tranquila e confortável. Tudo se desmorona quando Gustav (Gustav Lindh), fruto de um casamento anterior do marido, se muda para sua casa. Anne depressa cria laços com o adolescente, longe de prever que a relação se transformará numa paixão descontrolada e trágica.

DOCUMENTÁRIOS

Tanzânia, o Reino das Leoas

RTP2, 16h03

Jean Barraud e Romain Quillon realizam este trabalho resultante de dez anos a acompanhar uma alcateia de leões. Composto por sete fêmeas, dois machos e 13 crias, o clã revela-se nos desafios colocados pela mudança das estações, pelas rivalidades e pela necessidade de sobrevivência.

John Lewis: Good Trouble

TVCine Edition, 19h20

Retrato do congressista americano John R. Lewis (1940-2020) focado no seu activismo ao longo de mais de 60 anos e tendo por companheiros vultos como Martin Luther King. Lewis, que organizou as Freedom Rides e participou nas marchas históricas de Washington e Selma, encarnava a consciência da luta pelos direitos cívicos nos EUA.

Colectiv - Um Caso de Corrupção

RTP2, 22h57

Escrito, produzido e realizado por Alexander Nanau, recebeu várias distinções e esteve nomeado para o Óscar. Incide sobre a investigação jornalística que revelou um enorme esquema de fraude no sistema nacional de saúde romeno e várias instituições do Estado. Começou quando, a 30 de Outubro de 2015, um grande incêndio causou a morte a dezenas de pessoas – incluindo, dias depois, a de pessoas hospitalizadas com ferimentos não considerados fatais.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Com acesso a dados de estudos científicos e depoimentos recolhidos na classe médica, a reportagem Dose de contágio, assinada pela jornalista Mafalda Gameiro, pesquisa o perigo dos contaminantes na água e nos alimentos frescos. Hoje é emitida a primeira parte; a segunda, daqui a uma semana.

MÚSICA

Festival Eurovisão da Canção 2022

RTP1, 21h47

Directo. Depois de ter escolhido, na terça-feira, a primeira dezena de canções finalistas – incluindo Maro com Saudade, saudade –, o festival avança para a segunda semifinal. Finlândia, Israel, Sérvia, Azerbaijão, Geórgia, Malta, San Marino, Austrália, Chipre, Irlanda, Macedónia do Norte, Estónia, Roménia, Polónia, Montenegro, Bélgica, Suécia e República Checa vão a concurso esta noite.