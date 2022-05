Captura de raia gigante alerta para a biodiversidade do rio Mekong

Com quatro metros de envergadura e 180 quilos de peso, o animal foi capturado acidentalmente por pescadores do Camboja em águas remotas do rio Mekong. Biólogos que estavam em expedição na zona ajudaram a devolver o animal ao rio com vida.

Uma equipa de biólogos, que na semana passada deu por concluída uma expedição rumo a um troço remoto do rio Mekong no Camboja, saudou a descoberta de uma raia gigante ameaçada, da espécie Urogymnus polylepis​. O animal foi capturado de forma acidental por pescadores em águas do Mekong com uma profundidade de 80 metros, em Stung Treng, província localizada no Nordeste do Camboja. Os biólogos — que fazem a advertência de que a biodiversidade da área que desejaram estudar está ameaçada — ajudaram a devolver o animal ao rio com vida.

Zeb Hogan, biólogo na Universidade do Nevada, nos Estados Unidos, disse que a descoberta da raia de quatro metros, que pesa 180 quilos, foi importante. “Esta captura foi de grande significado, porque confirma a existência destes peixes grandes neste troço do rio”, afirma o especialista e líder da expedição, que aconteceu ao abrigo do projecto Wonders of the Mekong e foi financiada pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.

“​Este troço do rio é muito remoto. Não está bem estudado, é extremamente importante para pescarias e a sua biodiversidade está ameaçada”, insiste Zeb Hogan, cuja equipa usou veículos submersíveis não tripulados — e equipados com luzes e câmaras — para estudar as águas profundas da área investigada.

Num comunicado emitido pelos biólogos envolvidos na expedição, é referido que esta parte do rio Mekong pode vir a sofrer “efeitos ecológicos devastadores” se a já equacionada construção de barragens hidroeléctricas naquela área realmente avançar. Outras ameaças incluem a pesca ilegal e a poluição marítima.

Zeb Hogan, que vem a estudar a biodiversidade no Mekong há mais de duas décadas, diz ser muito preocupante o declínio populacional de algumas espécies de peixes de água doce que está a acontecer no rio. “Historicamente, esta secção do rio produziu 200 mil milhões de peixes jovens, que depois, durante as épocas de cheia, se dispersaram ao longo de todo o Camboja e inclusivamente chegaram até ao Vietname”, relata o biólogo.