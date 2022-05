Abandono escolar continua a bater mínimos históricos

A cada trimestre, um novo mínimo. A taxa de abandono precoce da educação e formação fixou-se, no final dos primeiros três meses deste ano, em 5,1%, de acordo com os dados do Inquérito do Emprego divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). É o valor mais baixo de sempre neste indicador, em linha com uma quebra que se vem manifestando ao longo da última década.