Refugiados. “Este caso não tem nada a ver com o âmbito das competências do MAI”

O ministro da Administração Interna (MAI), José Luís Carneiro, sustentou na manhã desta quarta-feira que Portugal defende as boas práticas na recepção aos refugiados da Ucrânia. O titular do MAI falava numa audição na 1ª comissão parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias sobre a forma como têm sido recebidos em Portugal os ucranianos que fogem à guerra e que, no caso da Câmara Municipal de Setúbal, foram recebidos por cidadão e organizações russas pró Putin. “Todas as forças e serviços sob a tutela do MAI estão comprometidos com os deveres assumidos pelo Estado português”, assegurou, argumentando que “este caso não tem nada a ver com o âmbito das competências do MAI”.

“Oprimidos em contacto com os seus opressores” é a síntese deste episódio. “Este caso não tem nada a ver com o âmbito das competências do MAI”, começou por dizer José Luís Carneiro. No mesmo sentido se pronunciou na resposta ao requerimento da Câmara Municipal de Setúbal, situando o problema em três patamares.

A má utilização de dados cabe à investigação da Comissão Nacional de Protecção de Dados, a investigação de eventuais ilícitos criminais – fotocópias dos inquéritos aos refugiados na edilidade setubalense - a cargo da PJ e, finalmente, a Inspecção Geral de Finanças nos procedimentos tomados pela câmara municipal.

“Não é ao MAI que compete essas competências, tenho a tutela do SEF [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras] ao qual compete a consulta aos dados Schengen e outras bases de dados relevantes nos processos de pedidos de protecção temporários”, esclareceu. Até ao momento, contabilizou, Portugal recebeu mais de 35 mil requerimentos de protecção temporária.