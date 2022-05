When Socrates Was An Architect: três lições sobre arquitectura em residência no CCB

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara. Depois de ouvirmos episódios marcantes dos programas da rádio, mergulhamos também nas residências de diferentes autores na exposição Sound It, inaugurada em Março pela Rádio Antecâmara e que pode ser explorada até Setembro na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Neste 27.º episódio, ouvimos o programa When Socrates Was An Architect, ou variações sonoras do método socrático de questionamento para o desmontar da aprendizagem em arquitectura.

Foto

Por detrás desta fantasia de Sócrates como estagiário de arquitectura está um formato rígido e claro: a cada programa, uma pergunta. Esta linha tem servido para o aprofundamento sequencial da questão do aprender em arquitectura, permitindo o salto lateral entre questões sem que se perca o movimento para uma frente.

No entanto, a introdução de um novo contexto físico (Garagem Sul), uma nova relação com o tempo (emissão em directo) e uma cronologia limitada (residência de uma semana) sugerem uma nova abordagem à mesma temática.

Assim, de 26 a 29 de Abril, deixámos este formato de perguntas e respostas acerca da aprendizagem da arquitectura e testámos a possibilidade de ensinar através de ondas rádio: passámos do falar acerca para a prática experimental.

Tivemos três aulas, cada uma com um formato e um objectivo específico. Na primeira aula, Joaquim Moreno deu-nos uma Vorlesung, do alemão “leitura para”, uma lição lida em directo acerca da investigação que desenvolveu na exposição e no livro The University is now On Air: Broadcasting Modern Architecture, onde aprendemos que, se o precedente existe, a nossa experiência tem pés para andar. Na segunda aula, Ricardo Gomes, dos KWY, deu uma aula de introdução ao projecto de arquitectura, desafiou-nos a revisitar nove espaços inescapáveis através da nossa memória e deu-nos um TPC: desenhar estes espaços. Na terceira e última aula, Ricardo Carvalho e Manuel Aires Mateus juntaram-se ao anfitrião Francisco Moura Veiga para uma palestra acerca da escola, do professor e do aluno em Portugal.

Embora fuja da órbita original do programa, o tríptico sonoro de aulas que resulta desta pequena experiência acaba por funcionar como os restantes episódios do When Socrates Was An Architect: mais do que oferecerem o expandir de uma certa linha do horizonte do nosso conhecimento, deixam-nos com mais perguntas a serem exploradas em conversas, leituras ou programas futuros.

When Socrates Was An Architect é um programa de Francisco Moura Veiga, que desenvolve a sua actividade como arquitecto, artista e editor através de A FORSCHUNG (Basel, Santarém). Em conjunto com Esther Lohri, fundou a plataforma AQUI/HERE que trabalha o potencial de uma abordagem local à produção e consumo. É editor e coordenador da CARTHA Magazine e curador de Publishing in Architecture. Assistente de ensino e investigação da cadeira VOLUPTAS na ETH Zurich, onde é responsável pela investigação e publicações da cadeira, e onde é o tutor de Territories of Play, um seminário dedicado à intersecção entre jogos, edição e arquitectura. A partir de Setembro, será aluno de doutoramento na ETH Zurich, focado em Pedagogia Lúdica em Arquitectura.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

