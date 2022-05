JMT, Ucrânia e Europa

E de repente João Miguel Tavares surpreende na última página, o respeitinho afinal ainda é bonito. Destacou o discurso de Von der Leyen sobre outro dia 9 de Maio, a Declaração de Schuman, para relembrar que o projecto europeu continua em execução, não é estático e acabado, e o seu principal pilar é a solidariedade. Talvez possa servir de reflexão para os que pensam que o gesto da Comissão Europeia na pessoa da sua Presidente, Ursula Van der Leyen, em relação à Ucrânia não fazia sentido, faz todo o sentido. Obrigada ao João Miguel Tavares por isso.

Maria Silva, Lisboa

Pela honra da língua portuguesa

Li na edição do passado domingo uma carta do leitor Arlindo Leonardo sobre a língua portuguesa, e devo dizer que partilho das mesmas preocupações que ele manifesta quanto aos constantes anglicismos, que enxameiam a nossa língua. O recurso continuado a expressões ou palavras de raiz anglo-saxónica poderá significar: 1) que se entende que a única forma de promover o que se quer dizer é com recurso ao inglês; 2), que é uma forma snob ou de puro provincianismo bacoco recorrer a essas formas de alegada erudição. Seja como for não parece bem. É um atentado à nossa língua de Camões: a quinta mais falada em todo o mundo e que predomina também numa importante comunidade de falantes, a CPLP. Por tudo isto, que se honre a sua riqueza linguística, filtrando-a de estrangeirismos sem sentido.

Maria Gabriela Fidalgo, Linda-a-Velha

TAP

E o nosso dinheiro a voar na TAP! Anteontem, Pedro Nuno Santos, ministro das Infra-Estruturas, esteve seis (6) horas a responder aos partidos sobre investimentos na ferrovia, habitação e TAP. Sendo, como é do domínio público, economista, Pedro Nuno Santos, não sabe se esta transportadora poderá pagar a “pipa de massa”... de 3,2 mil milhões de euros [injectados pelo Estado]. Pergunto-me, quem vai pagar os 3,2 mil milhões? Quem havia de ser: como sempre os contribuintes. Resumindo: São sempre os mesmos, aqueles que trabalham no duro, dia após dia, com o seu suor, a “pagar as dívidas dos outros”.

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Um beco sem saída

Enquanto ligado profissionalmente a uma empresa de construção civil trabalhei com ucranianos. Só posso dizer bem. Empenhados, educados e com alto sentido de solidariedade, amavam a sua Ucrânia. Foram muitas as fotografias que captei das suas andanças pela Póvoa de Varzim. Essas memórias impressas eram enviadas para familiares e amigos na Ucrânia. Que saudades tenho desses tempos. No entanto, não podemos diabolizar o povo russo. Não podemos confundir Vladimir Putin com os povos da Federação Russa. A caça ao russo vai levar o mundo para um beco sem saída. Também não podemos permitir que jornalistas portugueses comecem a ser perseguidos por espelharem uma forma diferente de ver a guerra Ucrânia/Rússia. O silêncio do Sindicato dos Jornalistas é assustador. Quando o Presidente da República afirma em tom provocatório que “nem todos são ucranianos”, apresento-me como cidadão do mundo. Somos todos filhos de Deus.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

A Ucrânia e a Rússia na NATO

Noam Chomsky, com a sua habitual lucidez, observou: “A guerra só pode terminar de dois modos. Ou através de negociações ou até que uma das partes seja destruída. E a Rússia não vai ser destruída.” O armamento sofisticado que os EUA e os seus aliados estão a dar à Ucrânia só vai prolongar a guerra, o sofrimento do povo ucraniano e a destruição do país. A aposta belicista em detrimento da via negocial, ostensivamente escolhida pelos EUA e os seus aliados na Europa, tem um ganhador claro: a indústria de armas dos EUA, o poderosíssimo military industrial complex. A NATO, que tanto gosta de se expandir, devia convidar a Ucrânia e a Rússia para integrarem aquela aliança. No final de contas, aqueles dois países não são assim tão diferentes um do outro.

Ronald Silley, West Vancouver (Canadá)