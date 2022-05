Afinal o que é mais grave para a Faculdade de Direito?

No Twitter comecei a ler, aqui e ali, publicações sobre processos disciplinares na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. De início fiquei agradavelmente surpreendida. Supus que a universidade estava finalmente (finalmente!) a fazer todas as diligências adequadas ao sossego e à proteção dos alunos (no caso: das alunas), instaurando processos disciplinares aos 10% dos docentes da FDUL que foram objeto de denúncias de assédio através do canal aberto pela própria instituição para este fim. Seria muito compreensível, que o caso é grave. Em somente 11 dias foram recebidas 50 queixas validadas sobre 31 professores. Como sempre nestes casos – os assediadores são usualmente assediadores em série – sete docentes da instituição receberam mais de metade das queixas validadas (o que é em si mesmo um indício fortíssimo da verdade das denúncias).