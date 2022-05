Xangai aumenta restrições em parte da cidade na sétima semana de confinamento

Na sétima semana de confinamento já rigoroso, responsáveis de saúde de Xangai anunciaram que metade da cidade conseguiu o estatuto de “covid zero”, querendo dizer que não há novos casos de transmissão do coronavírus que provoca a covid-19 fora dos centros de quarentena há três dias. Mas isso não quer dizer que as medidas possam ser relaxadas e, mais, na metade que não conseguiu esse estatuto, há zonas em que a quarentena está a ser mais reforçada, segundo instruções das comissões locais de saúde a que a BBC teve acesso.

Numa conferência de imprensa, responsáveis de Xangai disseram esta quarta-feira que metade da cidade tinha alcançado o estatuto de “covid zero”, sem casos fora das zonas de quarentena durante três dias. Mas explicaram que não era altura para complacência: “Temos de reconhecer claramente que a situação actual não é estável e que o risco de uma ressurgência ainda se mantém”, disse Zhao Dandan, vice-director da comissão de saúde de Xangai.

A abordagem “covid zero” da China tem significado que centenas de milhões de pessoas em dezenas de cidades enfrentam vários graus de restrições à circulação, as mais drásticas em Xangai, onde há relatos de falta de comida, preços inflacionados nos já reduzidos serviços de entrega, falta de medicamentos, e envio de pessoas para centros de quarentena fora da cidade mesmo que tenham testes negativos se houver casos positivos nos seus prédios, por exemplo.

A BBC diz que as comissões locais têm em vigor nos próximos três dias ainda mais restrições, incluindo apenas entrega de comida do governo e não de privados (nas últimas semanas, havia descrições de residentes a dizer que receberam comida já estragada nestes cabazes), não permitindo às pessoas dar sequer um passo fora da porta de casa (antes, havia a possibilidade de sair para deixar lixo, por exemplo), e é precisa autorização para acesso hospitalar de qualquer pessoa excepto em casos de emergência (mas a BBC diz que já houve casos de pessoas com dificuldade em acesso a ambulâncias nos últimos dias).

Os casos na cidade mais populosa do país atingiram o seu ponto mais baixo desde 23 de Março, com 1487.

O isolamento rigoroso causou prejuízos económicos significativos dentro e fora da China, e teve um enorme impacto psicológico, levando a raras manifestações de raiva contra as autoridades.

Em Pequim, onde as autoridades tentam evitar o destino de Xangai, muitas empresas foram encerradas e muitas pessoas estão a trabalhar em casa.

A China mantém o objectivo de erradicação dos surtos, embora esteja mais difícil actualmente por causa da maior facilidade de transmissão da variante Ómicron.

Num raro comentário, na véspera, a Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que a política de “covid zero” não era sustentável e que há melhores ferramentas para controlar a covid. A China, onde apenas metade das pessoas com mais de 80 anos são vacinadas (e há ainda algumas dúvidas sobre a eficácia das suas vacina contra a variante Ómicron), insiste nesta estratégia. O comentário da agência da ONU na plataforma Weibo, uma plataforma chinesa semelhante ao Twitter, foi removido pouco depois de ter sido postado.