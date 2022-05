Actor James Cromwell cola mão ao balcão da Starbucks em protesto contra preço das bebidas vegetais

Os clientes podem personalizar qualquer bebida do menu com bebidas não lácteas, incluindo soja, coco, amêndoa e aveia por um custo adicional. Há anos que a PETA pede à Starbucks para não diferenciar o custo do leite de vaca e dessas bebidas.

Indignado com o “aumento sem sentido” do custo de bebidas vegetais na cadeia Starbucks, o actor James Cromwell, que pode ser visto na série “Succession” ou no filme “Babe”, assim como alguns membros da associação de defesa dos animais PETA fizeram um protesto e colaram as suas mãos ao balcão da loja de Midtown Manhattan, em Nova Iorque. O actor é director honorário da associação.