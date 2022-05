A Liga Portuguesa Contra o Cancro na prevenção do cancro cutâneo

Com 80 anos de actividade, a Liga Portuguesa Contra o Cancro é uma organização não-governamental de referência nacional e internacional que tem como objectivo lutar contra o cancro nas suas múltiplas vertentes:

no apoio social, emocional e económico ao doente e familiares;

na formação e ensino dos profissionais de saúde, professores e alunos;

na informação à população sobre os cuidados de saúde;

no estimulo e apoio à formação científica;

na prevenção do cancro.

Embora estando incorporada na preocupação da instituição desde o inicio, a luta contra o cancro cutâneo intensifica-se desde 1989, altura em que, em colaboração com o Serviço de Dermatologia do IPO Porto, se iniciou uma “Semana de Rastreio do Cancro Cutâneo”. Tratava-se de uma campanha anual que chamava a atenção para o problema, fornecia informação geral, colhia dados científicos, procurava doentes de risco e tentava detectar lesões pré-malignas e malignas.

A partir de 2007, a Liga Portuguesa Contra o Cancro implementou uma consulta semanal de Diagnóstico Precoce do Cancro Cutâneo. Contando com o apoio de três dermatologistas que trabalham em regime de voluntariado, esta consulta orienta-se para a população de risco e para aqueles que têm menores recursos e mais dificuldades de aceder aos serviços públicos.

Esta consulta sempre teve muita procura, recebendo cada vez mais utentes enviados pelos médicos de família que, por dificuldade de apoio dos serviços oficiais, têm na Liga Portuguesa Contra o Cancro um parceiro.

No entanto, a Liga Portuguesa Contra o Cancro tem também um trabalho importante na prevenção primária, desenvolvendo projetos e atividades em contexto escolar, mas também em parceria com a comunidade, nomeadamente as autarquias, especificamente durante o Verão. Este trabalho também se estende à formação de profissionais de saúde e à população em geral.

Em 2012 a Liga Portuguesa Contra o Cancro iniciou uma campanha, com o patrocínio do Alto Comissariado da Saúde, na maioria das praias do norte do país, chamada CSI. Cancro de Pele – Cancro Sob Investigação. O objectivo era interagir diretamente com os veraneantes fornecendo informação, recolhendo dados, avaliando comportamentos e detectando possíveis lesões cutâneas duvidosas.

Utilizamos uma tecnologia inovadora que permite a observação à distância de sinais (nevos) que pudessem preocupar alguns veraneantes. As imagens são recolhidas fotograficamente com iPhone e as lesões captadas microscopicamente por um Handyscope, aparelho portátil que fica acoplado ao iPhone que permite visualizar e registar o sinal.

Através de um hub, um router portátil, as imagens são enviadas para o iPad de quatro dermatologistas voluntários que se poderão encontrar em qualquer lugar do país e que respondem à equipa de outros voluntários e profissionais que se encontra nas praias.

Em caso de dúvida solicitam novas imagens ou a comparência do utente na consulta de Diagnóstico Precoce, se a lesão for suspeita. Este projeto recebeu na altura um prémio de “Hospital do Futuro”.

A população está já devidamente informada, embora se torne necessário insistir na alteração dos comportamentos. Procuramos transmitir a informação de que o sol é indispensável e que devemos permanecer ao ar livre mais tempo e durante todo o ano, evitando concentração a exposição solar em curtos períodos de férias de verão. O conhecimento dos nosso sinais e auto-exame da pele é fundamental.

O autor escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990