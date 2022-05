Passtempo: Quer ir à Islândia? Oferecemos voos para dois

A Fugas e a companhia aérea Play, que inicia Lisboa-Reiquiavique a 13 de Maio, têm para oferecer voos ida-e-volta para duas pessoas nesta rota. Os voos poderão ser realizados em qualquer data à sua escolha até 28 de Outubro, mediante marcação prévia e disponibilidade.

1. Para candidatar-se ao prémio, terá que publicar até 22 de Maio (com término às 00h, hora de Lisboa) uma frase da sua autoria em que nos convença que é você quem merece ir passear até à Islândia, com companhia, claro. Inspire-se no país e nas suas maravilhas naturais, conte-nos por que sempre desejou ir a terras islandesas, defenda as suas mais-valias como candidato - vale tudo desde que nos convença.

2. Siga a Fugas e a Play no Instagram e escreva uma frase até um máximo de 300 caracteres no espaço de comentários ao post do passatempo no Instagram da Fugas. Só pode participar uma vez, mas pode chamar amigos à participação.

3. As melhores frases serão seleccionadas pelo júri constituído pela equipa da Fugas online e Play, cabendo a esta última a escolha da frase vencedora.

4. Concorra no Instagram @Fugaspublico de 11 a 22 de Maio de 2022. O vencedor será anunciado a 30 de Maio.

O prémio

Voos Lisboa-Reiquiavique e Reiquiavique-Lisboa para duas pessoas, ida-e-volta, para usufruir até 28 de Outubro na companhia aérea Play. O prémio não inclui alojamento nem outras despesas de estadia ou com esta relacionadas, consistindo no transporte de avião em classe económica, inclusive em termos de bagagem. O prémio é pessoal e intransmissível e não pode sob qualquer circunstância, ser trocado por valor monetário ou outros.



1. PASSATEMPO

1.1. O Passatempo “Quer ir à Islândia? Oferecemos voos para dois” é promovido pela Fugas – Público em parceria com a companhia aérea Play.

1.2. O passatempo decorre no Instagram da Fugas e será divulgado nos sites e redes sociais relacionados.

1.3. O Passatempo decorre entre os dias 11 e 22 de Maio de 2022 (até às 00h deste dia, hora de Lisboa) e os vencedores serão anunciados a 30 de Maio de 2022 no Instagram e poderão ser noticiados noutros meios da Fugas e Play.

1.4. Os participantes habilitam-se a ganhar bilhetes de avião para duas pessoas em viagem ida-e-volta na companhia Play (Lisboa-Reiquiavique) para usufruir até 28 de Outubro.



2. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

2.1. O presente documento estabelece os termos e condições aplicáveis ao Passatempo, os quais são absolutamente determinantes para a atribuição de qualquer prémio, pelo que a respectiva preterição ou incompletude implicará sempre a exclusão dos participantes envolvidos no passatempo, sem qualquer direito a compensação, seja a que título for.

2.2. Ao participar neste Passatempo, o participante concorda com os Critérios de Participação fixados no presente documento e aceita sujeitar-se aos mesmos.

2.3. Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido mediante pedido escrito remetido para o correio electrónico redessociais@publico.pt.

3. PARTICIPAÇÃO

3.1. São condições de participação:

a) Seguir o Instagram da Fugas e Play

b) Fazer “like” ao post no Instagram relativo ao passatempo;

c) Escrever, nos comentários, uma frase original até 300 caracteres em que defenda porque é o melhor candidato a conquistar o prémio e ir à Islândia.

d) A frase vencedora será eleita por um júri da Fugas e Play (a decisão final caberá a elementos da Play).

3.2. Os participantes garantem que as frases submetidas no Passatempo são da sua autoria, originais e inéditas, não pertencendo a terceiros nem violando direitos de terceiros, designadamente de propriedade intelectual.

3.3. Os participantes só poderão participar com apenas uma (1) frase/comentário.

3.4. A participação no Passatempo é gratuita pelo que:

a) Os produtos abrangidos pelo mesmo não sofrerão qualquer aumento do preço em virtude da sua realização;

b) Os participantes não terão de efectuar qualquer pagamento pela participação no mesmo.

4. PARTICIPANTES

4.1. Poderão participar no Passatempo todos aqueles que satisfaçam as seguintes condições:

a) Cumprir o disposto no ponto 3.1.

b) Ser residente em Portugal

c) Ter idade igual ou superior a 18 anos ou, se menores, deverão enviar autorização dos responsáveis.

4.2. Para garantir justiça na igualdade de circunstâncias de participação, este passatempo destina-se ao consumidor final e, nesse sentido, é interdita a participação por parte dos sócios, administradores, funcionários, prestadores de serviços ou colaboradores do PÚBLICO e da Play.

5. SELECÇÃO DOS VENCEDORES

5.1. O vencedor será eleito por um júri com base em critérios com correcção ortográfica, criatividade e originalidade da frase.

6. PRÉMIO

6.1. Ao autor da frase vencedora será atribuída uma viagem para duas pessoas (voos ida-e-volta) Lisboa-Reiquiavique.

6.2. Condições para usufruir do prémio: o vencedor será contactado pela Fugas e depois pela Play, que assegurará a entrega dos bilhetes ao vencedor após recepção dos dados para emissão dos mesmos.

6.3. Os dados cedidos para a entrega do prémio serão utilizados exclusivamente para este fim.

7. DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES

7.1. Aos vencedores serão divulgados a 30 de Maio de 2022 no Instagram da Fugas.

7.4. Caso a mensagem enviada pela Fugas a anunciar o vencedor não seja respondida num período de 72h, serão automaticamente entregues a outros participantes.



8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. A Fugas e a Play reservam-se o direito de, após verificar a existência de qualquer violação dos presentes Critérios de Participação ou qualquer indício de participação fraudulenta, desclassificar o participante em causa.

8.2. A Fugas e a Play reservam-se ainda o direito de alterar os presentes Critérios de Participação, sempre que tais alterações sejam justificadas ou não prejudiquem os participantes, disponibilizando as referidas alterações nesta página.

8.3. Os dados pessoais facultados pelos participantes serão exclusivamente utilizados para os fins do Passatempo e entrega de prémios, garantindo a Fugas/Público e a Play a confidencialidade dos mesmos.

8.4. Os participantes do Passatempo autorizam a Fugas/Público e a Play a divulgar o seu nome e o conteúdo da participação através do meio de comunicação social, jornal ou outros

meios de divulgação definidos pela Fugas/Público e a Play

8.5. Nos termos da Lei n.º 67/98, de 28 de Outubro, é garantido ao titular dos dados pessoais direito de acesso aos dados que lhe digam directamente respeito, podendo solicitar a sua consulta, rectificação, actualização ou eliminação por carta dirigida à PÚBLICO – COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A., Edifício Diogo Cão, Doca de Alcântara Norte, 1350-352 Lisboa.

8.6. A Fugas/Público e a Play não se responsabilizam por qualquer incorrecção ou imprecisão dos dados indicados pelos participantes, que resultem na anulação da participação no passatempo.

8.7. A Fugas/Público e a Play não se responsabilizam pela impossibilidade de participação no passatempo devido a falhas ou atrasos dos serviços que lhe são alheios.



9. LEI E FORO

9.1. A presente Fixação de Critérios de Participação é regida pela lei Portuguesa.