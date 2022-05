Só 1% dos novos veículos adquiridos pelo Estado em 2021 são eléctricos

O parque de viaturas do Estado voltou a encolher em 2021, com menos 411 veículos do que em 2020. É uma descida de 1,6% na frota pública, que contava com 26.561 veículos a 31 de Dezembro de 2021. Os dados são do mais recente relatório da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP), já disponível online, e que mostra que o balanço entre entradas de novas viaturas e a saídas de veículos abatidos pouco mudou o retrato de uma frota que continua envelhecida e poluente. Para a associação ambientalista Zero, não é o melhor dos exemplos.