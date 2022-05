Portugal e Espanha querem aprovar esta semana legislação do tecto no gás

O ministro do Ambiente afirmou esta quarta-feira que Portugal e Espanha esperam aprovar esta semana as peças legislativas do mecanismo extraordinário de intervenção no mercado eléctrico, em Conselhos de Ministros a realizar em Portugal e Espanha, para que a medida possa ter “a validação final de Bruxelas”, que já entregou “uma carta de conforto” aos executivos ibéricos.

“Há a expectativa de haver Conselhos de Ministros simultâneos para aprovar as peças legislativas dos dois países”, disse Duarte Cordeiro, que está a ser ouvido esta tarde no Parlamento, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2022.

Descrevendo a medida como “um seguro” e “uma protecção” para os clientes de electricidade que estiverem expostos aos preços diários do mercado grossista, porque fixa um preço máximo para o gás quando este for a tecnologia de produção que marcar o preço de electricidade (algo que aconteceu em 88% das horas desde o começo do ano), Duarte Cordeiro garantiu que haverá maior previsibilidade para os consumidores que estão mais dependentes dos preços de mercado, como os consumidores industriais.

A medida extraordinária e temporária vigorará por 12 meses uma vez aprovada, e irá fixar um preço médio de 50 euros por megawatt hora (MWh) para o custo do gás usado na produção eléctrica. As centrais eléctricas a gás terão depois de ser ressarcidas da diferença entre este valor e aquele que estiver a ser praticado no mercado ibérico do gás.

Duarte Cordeiro garantiu que “quem tem contrato a preço fixo não vai suportar o custo do mecanismo e naturalmente também não vai beneficiar” da descida. “Vamos socializar custos e benefícios e vamos pegar em ganhos não esperados do sistema para suportar o custo do mecanismo mais a redução do preço”, acrescentou o ministro, sem detalhar mais.

Se a medida estivesse em vigor desde o começo do ano, os clientes com contratos indexados ao mercado diário teriam pago um preço final inferior em cerca de 18% ao valor médio de 230 euros por megawatt hora (MWh) que se verificou desde Janeiro, isto considerando um valor médio do gás natural na ordem dos 96 euros para o mesmo período. O preço médio da electricidade teria sido de 188 euros por MWh, acrescentou.

Duarte Cordeiro reconheceu que “o efeito que se sentirá em Espanha é superior”, porque há muitos mais clientes expostos ao mercado diário (não só a tarifa regulada espanhola é indexada ao mercado, como o acesso à tarifa social só se faz através da tarifa regulada), mas considerou que “isso é sinal” de o mercado português está mais protegido e que a medida já “permite algum grau de segurança a muitas empresas”.

Uma vez aprovada, a medida terá de ser “supervisionada pela ERSE e implementada pelos operadores [de redes] nacionais”, afirmou.