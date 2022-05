Patrões criticam Orçamento do Estado “pouco ambicioso”

O Conselho Nacional das Confederações Patronais (CNCP) considera que a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022 continua a ser pouco ambiciosa em matéria de alívio da carga fiscal e não tem em conta o impacto do agravamento do preço das matérias-primas e dos combustíveis nas empresas.

Na conferência de imprensa sobre o OE para 2022, que decorreu nesta quarta-feira em Lisboa, o CNCP desafiou o Governo a dar respostas à economia e às empresas e manifestou a sua desilusão face às expectativas criadas pelo facto de o Governo ter uma maioria absoluta.

“O momento actual é marcado por uma conjuntura muito diferente daquela em que o país se encontrava no final de 2021. É um contexto mais difícil, que encerra várias incertezas. A proposta continua a ser pouco ambiciosa em matéria de atenuação da carga fiscal”, afirmou Manuel Reis Campos, presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI), uma das entidades que constitui o CNCP.

Para o conselho, a discussão da proposta de OE na especialidade é uma “oportunidade” para introduzir alterações que permitam responder “à economia e às empresas”.

Manuel Reis Campos lembrou que, em Outubro, as confederações apresentaram um documento conjunto com medidas “realistas” para o OE de 2022. Porém, a actual proposta não tem em conta a conjuntura, marcada pelo agravamento do preço das matérias-primas e dos combustíveis, em resultado da pandemia de covid-19 e da guerra na Ucrânia.

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, disse, por seu turno, que os patrões esperavam uma proposta mais ambiciosa perante a maioria absoluta do Governo, “que há muito tempo não existia”, vincando ser necessário um “aumento claro” da produtividade, condição para o aumento dos salários.

O dirigente referiu que, em 2019, o aeroporto de Lisboa entrou em saturação total, entretanto atenuada pela pandemia, mas já em recuperação. Assim, lamentou que no relatório que acompanha a proposta do OE para 2022 esteja presente a ideia de que “não há pressão” naquele aeroporto, notando que a construção de uma nova infra-estrutura demora muitos anos.

“No máximo, no ano que vem, vamos repetir a dramática situação de 2019 [...]. Não podemos estar a captar mais turistas para, no final, eles não terem onde desembarcar. Tudo o que se fizer vão ser remendos, que não vão resolver absolutamente nada”, acrescentou.

Já o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e Sousa, notou que o sector está “enfraquecido” devido a factores como a pandemia, seca, guerra na Ucrânia, crise energética e à escalada dos preços.

“Um sector que está na base das nossas vidas e, de forma incompreensível, ficou excluído da medida que iria reduzir o imposto que incide sobre os combustíveis”, criticou.

Em matéria de aumentos salariais, o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, explicou que, face ao nível de produtividade, é impossível que as empresas nacionais acompanhem a inflação.

“Falta o Estado fazer a sua parte e aí este orçamento é perfeitamente desastroso. A parte que o Estado tem que fazer tem a ver com a fiscalidade para as empresas e para os consumidores”, apontou.

Contudo, os patrões consideraram que não existe melhoria da fiscalidade para as empresas, enquanto para os consumidores houve uma alteração nos escalões do IRS, “com um efeito insignificante”.

“Neste momento não há desculpas. Durante alguns anos, o Governo, na relação com as confederações, dizia que tinha que fazer compromissos políticos para o orçamento passar. Agora já não precisa disso”, concluiu.