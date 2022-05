Fim das moratórias fez aumentar pedidos de ajuda no crédito à habitação

O fim das moratórias de crédito à habitação, em Setembro de 2021, explica um maior recurso ao procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento (PERSI) no crédito à habitação, “embora para níveis inferiores aos observados no período pré-pandemia”.

No entanto, o número pode subir, dado que no final do ano ainda estavam “em fase de análise ou de negociação 22.166 processos no crédito à habitação, e os bancos não conseguiram avaliar o risco de incumprimento em 24% dos clientes que beneficiaram das medidas extraordinárias para pagamento de empréstimos”.

O Relatório de Supervisão Comportamental, divulgado esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), revela, segundo dados provisórios, que na maioria das avaliações dos clientes após o fim das moratórias não foram detectados riscos de incumprimento. Numa iniciativa exigida pelo Governo, no âmbito do plano de acção para o risco de incumprimento (PARI), as instituições concluíram que em 68% dos clientes “não existiam risco de incumprimento”, em 4% dos casos existiu renegociação do contrato, e em 1% dos casos o procedimento foi terminado porque o cliente entrou em incumprimento.

Nos restantes casos, e são perto de um quatro dos procedimentos abertos (24%), a avaliação não foi conclusiva, com as instituições a dizerem que “os clientes não prestaram informações ou não apresentaram os documentos solicitados para que a instituição pudesse avaliar a sua situação financeira”.

No âmbito do PERSI, fase em que há uma maior intervenção para renegociar situações de incumprimento, registou-se no segundo semestre de 2021 uma subida da média mensal dos processos iniciados no crédito [habitação], para 3652 processos, o que compara com 2764, no primeiro semestre de 2021, e 2934 no segundo semestre de 2020.

“O aumento do número de processos foi mais acentuado no último trimestre do ano, no contexto da cessação da moratória pública (a partir de 30 de Setembro de 2021), embora para níveis inferiores aos observados no período pré-pandemia”, refere o relatório.

Ao longo de todo o ano passado, as instituições reportaram o início de 38.493 processos PERSI, envolvendo 26.180 contratos de crédito à habitação e hipotecário e um montante total em dívida de 1259 milhões de euros, tendo sido concluídos 36 380 processos. De acordo com a mesma fonte, no final de 2021, encontravam-se em fase de análise ou de negociação 22.166 processos.

A maioria dos processos PERSI concluídos em 2021 permitiu a regularização das situações de incumprimento (70,6%), adianta o supervisor, uma percentagem superior à registada no ano anterior (68,7%), e “o motivo mais indicado pelas instituições de crédito para o encerramento dos processos PERSI continuou a ser o pagamento dos montantes em mora pelos clientes bancários (62,7%)”. Já em 8% dos processos concluídos foi celebrado um acordo entre a instituição e o cliente, uma percentagem superior à verificada em 2020 (4%), e a solução mais frequente foi a renegociação dos termos e condições dos contratos, com um montante renegociado de 31,4 milhões de euros.

No crédito ao consumo, a média mensal dos PERSI iniciados diminuiu no segundo semestre de 2021, para 44.851 processos, o que compara com 45.791 no primeiro semestre, mas verificou-se um crescimento no último trimestre do ano, em que foram iniciados, em média 48.418 processos por mês, “num contexto em que a moratória pública cessou a partir de Setembro para a generalidade dos contratos abrangidos”, destaca o BdP.

No conjunto do ano, as instituições reportaram ao Banco de Portugal o início de 543.856 PERSI relativos a contratos de crédito aos consumidores, envolvendo um total de 416.890 contratos e um montante em dívida de 1075,9 milhões de euros.

A maioria dos contratos de crédito aos consumidores integrados em PERSI continuou a ser de crédito revolving (74,1%), com destaque para as dívidas resultantes da utilização dos cartões de crédito, objecto de mais de metade dos processos iniciados (51,8%).

O crédito pessoal e o crédito automóvel representaram, respectivamente, 18,7% e 7,2% dos contratos integrados em PERSI.