Casino online supera receitas do maior casino de Portugal pela primeira vez

O Casino de Lisboa, a maior unidade de jogo do grupo Estoril-Sol e do país, teve receitas de 33,6 milhões de euros em 2021, contra os 41,5 milhões do casino online da empresa.

As receitas do negócio de casino online do grupo Estoril-Sol chegaram aos 41,5 milhões de euros ano passado, superando pela primeira vez as do Casino de Lisboa, com a maior unidade deste género em Portugal - e que pertence ao mesmo grupo - a facturar 33,6 milhões de euros. Este facto tem a pandemia como pano de fundo, já que a covid-19 obrigou os casinos físicos a fechar portas durante quase todo o primeiro semestre de 2021, reabrindo depois com restrições de horários e lotação até ao final de Setembro.