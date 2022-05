Sporting oficializa contratação de Jeremiah St. Juste

O Sporting anunciou nesta quarta-feira a contratação, até 2026, do defesa central neerlandês Jeremiah St. Juste, de 25 anos, numa transferência de 9,5 milhões de euros agora oficializada com ex-jogador do Mainz. O emblema alemão poderá receber um total de 11,5 milhões de euros, de acordo com os objectivos previstos no contrato de St. Juste, blindado por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

St. Juste custara, em 2019-20, oito milhões de euros aos alemães do Mainz, que contrataram o internacional sub-21 pelos Países Baixos ao Feyenoord, onde actuou desde 2017-18, depois de cumprir a etapa formativa no Heerenveen. Nesta época, devido a lesões, o defesa central actuou em nove partidas.

A Sporting SAD comunicou à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) que o Mainz terá dez por cento numa futura transferência superior a 12 milhões de euros, tendo os “leões” assumido cerca de um milhão de euros pela intermediação.

“Estou muito entusiasmado por estar aqui. Mal posso esperar por jogar”, disse o reforço “leonino” aos órgãos de comunicação do Sporting, revelando que, antes de assinar, conversou com Rúben Amorim. “Falámos sobre a sua visão, que está alinhada com a minha e a das pessoas que me rodeiam. Parece-me o passo perfeito na minha carreira”.