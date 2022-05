Quem precisa de Haaland quando já tem De Bruyne?

Belga marcou quatro golos no triunfo do Manchester City sobre o Wolverhampton de Bruno Lage por 1-5. Vantagem sobre o Liverpool voltou a ser de três pontos.

Erling Haaland vai ser jogador do Manchester City na próxima temporada, um verdadeiro 9 para um treinador que gosta muito de falsos 9. Vai, de certeza, marcar muitos golos com a camisola dos “blues” de Manchester, embora não seja cristalina a forma como irá encaixar nas ideias de Pep Guardiola – mas ele lá saberá, para ter dado o aval a este negócio de dezenas de milhões. Quem já sabemos que encaixa na perfeição no que Guardiola quer de uma equipa é Kevin de Bruyne, que talvez seja o melhor jogador do futebol actual.

Nem sempre o demonstra com golos, mas foi o que fez nesta quarta-feira. O City voltou a acelerar rumo a mais um título da Premier League inglesa, com uma vitória por 1-5 sobre o Wolverhampton, e foi o belga quem marcou quatro golos dos cinco golos. Uma primeira vez na carreira de De Bruyne, que já está na sua melhor época de sempre em número de golos – já vai em 19, 15 dos quais na Premier League, agora no grupo dos quartos na lista de goleadores, a par da dupla do Liverpool Sadio Mané e Diogo Jota.

Num duelo com muitos portugueses, entre os dois do City (Cancelo e Bernardo) e os cinco dos “wolves” (José Sá, Moutinho, Rúben Neves, Chiquinho e Pedro Neto) mais o treinador Bruno Lage, só houve equilíbrio nos primeiros minutos do jogo. De Bruyne abriu as contas aos 7’, após assistência de Bernardo Silva e Dendoncker empatou aos 11’, também com assistência portuguesa, de Pedro Neto.

A incerteza sobre quem seria o vencedor desapareceu nos minutos seguintes. De Bruyne fez o 1-2 aos 16’ e o 1-3 aos 24’, marcando, depois, o 1-4 aos 60’. O pesadelo da equipa de Bruno Lage, que tinha à entrada para este jogo o estatuto de quarta melhor defesa do campeonato, ficou ainda maior com o 1-5 marcado por Sterling aos 84’.

Com este triunfo, o City ficou ainda mais perto do título, agora com 89 pontos, mais três que o Liverpool, quando faltam apenas duas jornadas para o final da Premier League. O City terá ainda jogos com West Ham United (fora) e Aston Villa (casa), enquanto os “reds” terão ainda de defrontar Southampton (fora) e Wolverhampton, em casa.