António Cruz Serra, ex-reitor da Universidade de Lisboa, junta-se à administração da Gulbenkian

O novo administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, António Cruz Serra, eleito como membro executivo do conselho administração na semana passada, tomará posse esta quinta-feira, às 12h30. Tal como o novo presidente da instituição, António Feijó, António Cruz Serra, 66 anos, fez carreira na Universidade de Lisboa, quer como reitor, quer como professor catedrático. Os seus currículos académicos, porém, não podiam ser mais diferentes: se o presidente, que tomou posse na semana passada, vem da área das humanidades e da literatura, inaugurando na Gulbenkian uma liderança que pela primeira vez não está ligada ao direito ou à economia, já o novo administrador vem das engenharias, mais concretamente da electrónica.

Professor catedrático do Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra foi até Setembro do ano passado reitor da Universidade de Lisboa (2013-2021), depois de ter sido reitor da Universidade Técnica de Lisboa (2012-2013), além de presidente (2009-2012) e de presidente-adjunto (2002-2008) do Instituto Superior Técnico.

Cruz Serra junta-se a um conselho de administração composto ainda por Guilherme d’Oliveira Martins, Martin Essayan, José Neves Adelino, Pedro Norton e Graça Andresen Guimarães. Com a saída de Isabel Mota, que presidiu à instituição nos últimos cinco anos, tendo sido a primeira mulher a liderar a Gulbenkian, passou a haver apenas uma mulher no conselho de administração, do qual é membro não-executivo.

Na sua tomada de posse, António Feijó prometera, em conversa com os jornalistas, caminhar em direcção à paridade de género, bem como a um conselho de administração etnicamente mais diverso. O novo presidente poderá ainda propor mais dois administradores não executivos para completar os nove membros deste órgão, mas, com a nomeação de Cruz Serra (o sexto homem branco de um conselho com sete membros), essa meta ficou mais distante.

Licenciado em Engenharia Electrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Cruz Serra, que fez mestrado e doutoramento em Engenharia Electrotécnica e de Computadores no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, foi investigador do grupo de Biomecânica do Instituto Gulbenkian de Ciência entre 1979 e 1981, além de ter passado por outros institutos de investigação, como o antigo Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC), e de ter integrado o Instituto de Telecomunicações desde 1994.