Quarta na TV: petróleo, habitats, histórias do pai e Amenábar numa caça ao tesouro

CINEMA

Eu, Robot

Fox Movies, 19h29

Ano de 2035. Os humanos estão cada vez mais dependentes dos robôs. O polícia John Spooner (Will Smith) investiga, com a ajuda da especialista em psicologia andróide Dr.ª Susan Calvin, a morte do Dr. Alfred Lanning, que trabalhava na U.S. Robotics. O principal suspeito é um andróide. Alex Proyas realiza este thriller futurista, nomeado para um Óscar pelos efeitos visuais.

Chungking Express

Cinemundo, 20h45

Hong Kong pela lente de Wong Kar-wai, em imagens de uma das cidades mais cosmopolitas do planeta, onde as luzes nunca se apagam e o movimento é quase perpétuo. Centra-se em dois jovens polícias que trabalham no turno da noite e que frequentam o bar Midnight Express, local de encontros, conselhos e emoções.

O Corvo Branco

Hollywood, 21h30

Realizado por Ralph Fiennes e protagonizado por Oleg Ivenko, narra a vida do bailarino soviético Rudolf Nureyev, que transformou o papel da figura masculina na dança. Actuou nos maiores palcos do mundo, com bailarinas como Margot Fonteyn, Eva Evdokimova ou Veronica Tennant, e dirigiu a prestigiada escola Ballet da Ópera de Paris. Morreu a 6 de Janeiro de 1993, em França, vítima de sida.

Marcas de Guerra

Nos Studios, 00h05

O filme que marca a estreia do actor e argumentista Jason Hall na realização inspira-se na obra homónima do jornalista David Louis Finkel para abordar as implicações do stress pós-traumático de veteranos de guerra. A dar vida às personagens estão Miles Teller, Haley Bennett, Beulah Koale, Amy Schumer e Scott Haze, entre outros.

Drácula de Bram Stoker

Cinemundo, 1h55

Realizado por Francis Ford Coppola e baseado na obra literária de Bram Stoker, relata a viagem do príncipe Vlad (Gary Oldman), da sua fortaleza na Transilvânia até uma Londres fascinada pelo animatógrafo, em busca da sua noiva que, pressente ele, reencarnou em Mina (Winona Ryder). Esta arrepiante história de amor é interpretada por um elenco de luxo, que conta ainda com Anthony Hopkins e Keanu Reeves. Ganhou três Óscares: melhor guarda-roupa, caracterização e som.

SÉRIES

Estado da Felicidade

RTP2, 22h01

Estreia da segunda temporada. A segurança e a política ambiental entram em campo nos novos episódios da série ambientada no boom da exploração petrolífera norueguesa, nos anos 1970. Após anos de sucesso e lucro, os desastres nas plataformas sucedem-se, causando catástrofes humanas e ecológicas.

La Fortuna

AMC, 22h10

Estreia. A primeira série televisiva do premiado cineasta espanhol Alejandro Amenábar é uma aventura em forma de caça ao tesouro, que adapta ao ecrã a banda desenhada de Paco Roca e Guillermo Corral O Tesouro do Cisne Negro. Estreada no Festival de San Sebastián, narra a descoberta de um navio afundado e a disputa internacional sobre a sua posse. Nos papéis principais surgem Stanley Tucci, Álvaro Mel, Clarke Peters, Ana Polvorosa, T’Nia Miller e Karra Elejalde. Para ver à quarta-feira.

Foi Assim Que Aconteceu… Com o Teu Pai

Disney+, streaming

Estreia. Neste spin-off da sitcom Foi Assim Que Aconteceu, criado por Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, Kim Cattrall (a Samantha de Sexo e a Cidade) empresta a voz à “mãe do futuro” que, em 2050, conta ao filho como conheceu o pai dele quando era uma jovem fotógrafa (Hilary Duff) na Nova Iorque de 2022.

DOCUMENTÁRIOS

No Coração do Bosque

RTP2, 22h54

Estreia. O Bosque de Bolonha é um enorme parque público de Paris que, durante o dia, se enche de famílias e que, à noite, é cenário da actividade que lhe tem dado a reputação de pouco recomendável: o negócio do sexo. Este documentário, filmado por Claus Drexel, vai ao encontro das “Damas do Bosque” que ali trabalham e das muitas histórias que têm para partilhar.

Habitat

RTP1, 2h15

Saído da Academia RTP, este documentário debruça-se sobre temas relacionados com a emigração e imigração e contextualiza a mobilidade geográfica portuguesa no início do século XXI, bem como a imigração para o nosso país na primeira metade do século XX.