Videojogos: EA e FIFA acabam parceria de três décadas

A gigante dos videojogos Electronic Arts (EA) anunciou esta terça-feira que a partir de Julho de 2023 os seus jogos de futebol vão passar a ser vendidos com um novo nome: EA Sports FC. Desaparece a associação à Federação Internacional de Futebol (FIFA), pondo fim a uma parceria de quase três décadas.

“Estamos gratos pelos muitos anos de grande parceria com a FIFA”, sublinhou o presidente executivo da EA Games, Andrew Wilson, num comunicado a confirmar o fim da relação com a FIFA. “[Os nossos] famosos jogos de futebol avançarão com a nova marca Ea Sports FC.”

De acordo com o jornal norte-americano New York Times, a separação surge devido a divergências financeiras. A FIFA, que recebe 150 milhões de dólares (142 milhões de euros) da EA Games, queria receber o dobro do dinheiro. Para a EA Games era demasiado.

A EA Games não esclarece o motivo oficial da separação, mas em Outubro de 2021 um dos responsáveis pelo departamento de videojogos de desporto da EA, Cam Weber, já tinha levantado a possibilidade de a parceria com a FIFA acabar. Em causa está o facto de a empresa pagar cerca de 300 licenças para dar à série de futebol a sua autenticidade que nada têm a ver com a FIFA. Isto inclui um acordo com a Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPRO) que permite que o jogo inclua um portfólio com milhares de jogadores de todo o mundo, licenças com marcas desportivas como a Nike e contratos com competições internacionais como a Liga dos Campeões da UEFA, na União Europeia, e a La Liga, em Espanha.

Há muito que a equipa da EA Sports defendia que a marca FIFA acrescentava pouco ao jogo. Por exemplo, há anos que a EA não lança jogos exclusivamente focados no Mundial do futebol; o último foi o FIFA World Cup Brazil, em 2014.

No comunicado desta terça-feira, a EA sublinha que a nova marca EA Sports FC vai dar aos jogadores acesso a “19 mil atletas, de 700 equipas, em 100 estádios e 30 ligas [de futebol] de todo o mundo.”

O último jogo da EA Games com a marca FIFA, o FIFA 23, será lançado em Setembro de 2022.