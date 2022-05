Buscas judiciais em gabinete de apoio a refugiados em Setúbal

As instalações da Linha Municipal de Apoio a Refugiados (LIMAR), da Câmara Municipal de Setúbal, estão a ser alvo de buscas da Polícia Judiciária, na manhã desta terça-feira, segundo uma nota publicada no site da autarquia. A Câmara diz estar a prestar “todo o apoio necessário a estas diligências”.

A LIMAR está localizada no Mercado do Livramento, em Setúbal. A notícia da realização destas buscas na LIMAR, que está localizada no Mercado do Livramento segue-se às suspeitas sobre alegadas ligações ao Kremlin do casal que geria o gabinete de apoio aos refugiados da autarquia: Igor Khashin e Yulia Khashina.

Khashin apresenta-se como “gestor de projectos” e foi presidente da Casa da Rússia e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos. Este dirigente associativo com dupla nacionalidade, foi sempre próximo da Embaixada da Rússia; além disso, os eventos organizados por si e pelas suas associações contavam de sites de instituições criadas pelo Kremlin, mas foram entretanto apagadas, segundo fonte anónima ouvida pelo Expresso na notícia publicada a 30 de Abril e que deu conta das primeiras suspeitas relativamente a este casal e ao trabalho desenvolvido através da sua Associação Edinstvo.