Mais 324 médicos de família terminaram a formação. Ministra admite incapacidade de retenção do SNS

Ministra da Saúde admite que há uma incapacidade do SNS em conseguir reter os profissionais de saúde, especialmente médicos de família. Mas salientou que, ainda assim, o serviço público de saúde conta com mais 3805 profissionais de saúde em Março deste ano, comparando com o final do ano passado.

A ministra da Saúde admitiu esta terça-feira que há uma incapacidade do SNS em conseguir reter os profissionais de saúde, especialmente médicos de família. Mas salientou que, ainda assim, o serviço público de saúde conta com mais 3805 profissionais de saúde em Março deste ano, comparando com o final do ano passado, dos quais mais de 2000 são médicos. Na discussão parlamentar do Orçamento da Saúde para este ano, o número de utentes sem médicos de família atribuído foi alvo de várias questões. Marta Temido referiu que mais 324 médicos de família terminaram agora a formação e que o objectivo é conseguir contratá-los.