As heroínas portuguesas

Sendo leitor assíduo de Carmen Garcia (CG), fiquei surpreso pela sua última crónica, não pelo teor em si, o qual subscrevo, mas, se CG queria fazer uma analogia sobre as mulheres que lutaram e resistiram ao fascismo na Itália com as mulheres na Ucrânia, o que também estou de acordo, pela resistência com que enfrentam o invasor russo.

Tem CG no nosso país muitas histórias em que mulheres portuguesas foram verdadeiras heroínas na resistência à ditadura de Salazar, durante anos presas, torturadas e assassinadas, por exemplo Catarina Eufémia, além de todas aquelas mulheres que nas ex-colónias lutaram e resistiram ao colonialismo português, sendo violadas, torturadas e assassinadas. Espero que, um dia, Carmen Garcia escreva uma crónica fazendo justiça a essas heroínas anónimas que tão lastimavelmente estão esquecidas e a quem ninguém a nível oficial presta homenagem à sua memória, pelo seu heroísmo e contributo para uma sociedade democrática.

Daniel Marques Simões, St.º António da Charneca

Dia da Europa em tons de cinzento escuro

O discurso de Vladimir Putin na cerimónia do 9 de Maio, em Moscovo, foi mais justificativo do que afirmativo. Putin repetiu as suas conhecidas teses do combate ao terrorismo internacional, esquecendo que foi ele quem ordenou a invasão da Ucrânia, e de que foi o Ocidente quem não quis dialogar apesar dos esforços (?) russos. Os analistas esperariam um discurso mais cimentado na sua alegada razão com posições de força que condicionassem o futuro próximo, mas Putin optou por uma linguagem defensiva, o que pode ser estratégia para encobrir o que tem na manga, mas é muito mais de um líder que aparenta não saber como sair do atoleiro em que se meteu. A Europa assinalou este ano o seu Dia em tons de cinzento escuro, sob o signo da guerra. Se por um lado a Europa sente o perigo, por outro está mais unida. Restará saber se isso é só por si bastante para ultrapassar os males que a ensombram no quadro de uma União cuja diversidade acaba por não a ajudar muito.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Opções do país

O país somos todos nós, na medida em que de uma forma ou de outra damos o nosso contributo para a imagem do mesmo, mediante a nossa postura e capacidade de lutar por aquilo em que acreditamos, que em muitos casos colide com opiniões contrárias ás nossas, consoante a visão de cada um, e os interesses individuais que muitas vezes se sobrepõem aos interesses do colectivo.

Talvez as opções do país em determinadas matérias necessite de uma análise mais cuidada, transparente e isenta de detalhes obscuros, os quais têm feito com que o país se atrase em relação aos demais países europeus, razão pela qual, segundo alguns analistas, Portugal, além de ultrapassado por outros países da Europa, poderá vir a tornar-se um dos países mais pobres do continente europeu.

Acaba por ser pouco relevante se criamos estruturas que geram riqueza, quando a mesma é canalizada para outras áreas da sociedade, cujo prejuízo é compensado com financiamentos recorrentes a entidades que pouco contribuem para o crescimento económico do país, e como se não bastasse, ainda contribuem para travar o mesmo, traduzindo-se determinados apoios em opções erradas para o país.

Américo Lourenço, Sines

A guerra do século XXI

Em pleno século XXI estamos à beira de uma guerra que se pode tornar mundial e não há lugar para a neutralidade, ou se apoia um contentor ou o outro - essa de alguns pacifistas que querem acabar com o comércio de armas para que regresse a paz, querem dizer que se deixe de entregar armas à Ucrânia para Putin ganhar e desfazer a Ucrânia (cá está a paz dos comunistas e de alguns cronistas como uma que chegou tarde - mas mesmo em cima da hora - ao PÚBLICO). Seremos todos anticomunistas primários ou secundários, eu que até sou de esquerda democrática veja lá... tanto faz; e se essa cronista tivesse visitado, como eu, alguns dos saudosos países comunistas ficaria encantada com as liberdades da democracia popular e do governo dos trabalhadores e do povo.

Agora que o mundo está ameaçado pela falta de cereais retidos na Ucrânia, os países da UE, ou a NATO ou só os EUA que se despachem e enviem uma esquadra para o Mar Negro - que é um mar internacional, sem dono - apareçam com aviso e frontalmente para permitirem que dos portos ucranianos, como Odessa, possa sai para todo o mundo o cereal que matará a fome a quem a tem. Putin tem de ser confrontado com voz grossa, sem medo.

Fernando Santos Pessoa, Faro