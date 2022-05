“Enquanto a Rússia celebrou com uma parada militar, na UE fez-se uma manifestação de paz e de cidadania”

Os líderes europeus que participaram nesta segunda-feira na sessão de encerramento da Conferência sobre o Futuro da Europa, em Estrasburgo, contrastaram o espectáculo de paz e democracia que decorreu no hemiciclo do Parlamento Europeu, com a manifestação de força e autocracia que o antecedeu, na parada militar do Dia da Vitória, em Moscovo. Neste P24 conhecemos algumas ideias para o futuro da UE e ouvimos o primeiro-ministro português, António Costa.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.​