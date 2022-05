Tokkotai: o novo restaurante japonês do Porto tem sushi tradicional e “cozinha de colisão”

A criatividade é santo-e-senha no Tokkotai, um restaurante que ainda agora abriu e já quer ser uma marca. A equipa veio de São Paulo (Brasil) com a missão de sublimar a tradição japonesa e, simultaneamente, abri-la ao mundo. Sempre com os ingredientes mais nobres e sem concessões ao fácil.

Há uma escadaria pétrea que nos encaminha para lá do burburinho da cidade em direcção a um “eclipse” solar - à hora a que descemos para o Tokkotai, o eclipse (que é a imagem do restaurante) só não é total porque há um pátio para lá do vidro e quando chegamos a noite ainda não se instalou. De qualquer forma, este é um restaurante noctívago por vocação (tem um “irmão”, Tokko, que é o oposto, diurno apenas) e uma matrioska de espaços por feitio. O mais importante, porém, é a sua alma - e essa é japonesa por convicção. Quase tão convicta como “os mais bravos e fiéis soldados do império”, “capazes de se sacrificar pelo Japão” - que é o significado de Tokkotai.