A Lourinhã estende os braços à Quinzena Gastronómica do Polvo

Por terras da Lourinhã, o polvo volta a ser rei e senhor do cardápio. Numa tradição com 13 anos, promovida pelo município, a Quinzena Gastronómica do Polvo torna a dar honras ao cefalópode, que vai ao prato nas mais variadas formas, entre 19 e 29 de Maio.

Das receitas tradicionais às combinações mais arrojadas, sempre com a criatividade como tempero, o polvo entra na ementa de 25 restaurantes locais (ver caixa) em saladas e arrozes, mas também à lagareiro, à galega e à Bulhão Pato com aguardente DOC Lourinhã (um dos créditos renomados da terra), em bruschetta ou carpaccio acompanhado com molho de manga, em tempura com miso e lima ou num “simples” hot dog. Para a sobremesa, há propostas como biscoito de polvo com laranja e compota de frutos vermelhos ou torta de laranja do Oeste com fios-de-ovos de polvo.

Os tentáculos da iniciativa vão além da degustação à mesa. A par da descoberta gastronómica, e para promover a oferta turística da Lourinhã, os estabelecimentos alimentam um calendário de animação onde há música ao vivo, provas de vinho e espumante, e descontos em alojamento. Nas palavras do vereador com o pelouro do Turismo lourinhanense, João Serra, é “uma oportunidade ímpar para descobrir a nossa região, as nossas praias, os nossos museus e, claro, a hospitalidade dos nossos habitantes”.