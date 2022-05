Mudanças no PRR analisadas caso a caso e só em situações extremas

Mudar datas ou orçamentos de reformas ou investimentos apoiados por Bruxelas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é uma possibilidade, mas muito remota. Fonte comunitária, questionada pelo PÚBLICO, lembra que os regulamentos prevêem a hipótese de ajustamento no caso de um projecto se revelar impossível de concretizar, mas sublinha que esse cenário só se coloca em situações extremas. E mesmo com uma guerra em curso na Europa, que tem como palco a Ucrânia invadida pela Rússia mas que afecta também as restantes economias europeias e mundiais, cada situação, se surgir, tem de ser analisada caso a caso, refere a mesma fonte.