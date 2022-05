Exportações aumentaram 13,6% e importações de combustíveis dispararam 132,8%

As exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +13,6% e +30,0%, em Março, respectivamente (+19,9% e +43,3%, pela mesma ordem, em Fevereiro de 2022), revelou esta terça-feira o Instituto nacional de Estatística (INE).

Nos dados revelados destacam-se os acréscimos nas exportações e importações de fornecimentos industriais (+24,8% em ambos os fluxos) e nas importações de combustíveis e lubrificantes (+132,8%).

“Excluindo Combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 12,4% e 20,2%, respectivamente (+17,0% e +32,7%, pela mesma ordem, em Fevereiro de 2022)”, revela o INE.

Tendo em conta aquelas variações, o défice da balança comercial de bens aumentou 1290 milhões de euros face ao mesmo mês de 2021, atingindo 2415 milhões de euros. Sem o peso dos combustíveis e lubrificantes, o défice foi de 1447 milhões de euros, aumentando 599 milhões de euros relativamente a Março de 2021.

No primeiro trimestre de 2022, as exportações aumentaram 18,2% e as importações cresceram 36,8% em relação ao mesmo período de 2021 (+22,0% e +39,6%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em Fevereiro de 2022). Comparando com o primeiro trimestre de 2020, as exportações e as importações aumentaram 25,6% e 29,0%, respectivamente (+21,5% e +25,9%, pela mesma ordem, face ao primeiro trimestre de 2019).

Estes resultados revêem em -0,5 pontos percentuais e mais 0,2 pontos percentuais as taxas de variação homóloga das exportações e das importações, respectivamente, apresentadas na estimativa rápida trimestral, reflectindo a inclusão de nova informação.