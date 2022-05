UEFA reformula provas europeias a partir de 2024/25

A UEFA anunciou nesta terça-feira que aprovou um novo formato para as competições de clubes, a ser implementado a partir da temporada 2024/25, onde uma das principais novidades é que a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Liga Conferência passarão a ser disputadas por 36 equipas, com cada clube a realizar oito jogos contra oito adversários diferentes - quatro partidas em casa e outras tantas fora -, caindo o modelo de seis jornadas que existem actualmente na fase de grupos, onde se defrontava o mesmo clube por duas vezes.

O novo formato para as três provas de clubes organizadas pela UEFA foi aprovado em Viena, na Áustria, em reunião do Comité Executivo, isto depois do Comité de Competições da UEFA, presidido por Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, já ter dado o seu parecer positivo.

Com a reformulação dos modelos competitivos, a tradicional fase de grupos deixa de existir, sendo substituída por uma fase única, que incluirá todos os 36 participantes. Cada clube terá garantido um mínimo de oito partidas na fase de liga contra oito adversários diferentes, disputando quatro jogos em casa e quatro como visitante.

As oito melhores equipas dessa liga classificam-se automaticamente para a fase a eliminar, enquanto as equipas que terminarem entre o 9.º ao 24º lugar disputarão um play-off de duas mãos, que dará acesso aos oitavos-de-final da competição. As equipas classificadas entre a 25.ª e a 36.ª posição serão eliminadas.