Manchester City prepara livro de cheques para segurar Haaland: 75 milhões de euros pagos a pronto

O Manchester City parece ter levado a melhor sobre clubes como Real Madrid ou Bayern de Munique na corrida pelo avançado Erling Haaland, com várias fontes a darem como certa a mudança do ainda jogador do Borussia Dortmund para a formação treinada por Pep Guardiola nos próximos dias. De acordo com a Sky Sport alemã, os cityzens preparam-se para pagar já a pronto a cláusula de rescisão do jogador norueguês, fixada em 75 milhões de euros, uma das exigências do Dortmund para a saída do avançado.

Erling Haaland é um dos nomes mais cobiçados na janela de transferências deste Verão: nas últimas três épocas ao serviço do Borussia Dortmund, o avançado de 21 anos marcou 85 golos em 88 jogos, chamando a atenção dos principais clubes europeus.

Os 75 milhões de euros da cláusula de rescisão são, por este motivo, um pequeno preço a pagar para segurar uma das principais estrelas do futebol mundial. Para os bolsos do xeque Mansour, dono do clube, este valor é apenas uma gota no oceano de investimentos no clube britânico, onde já injectou quase dois mil milhões de euros.

A cláusula de rescisão poderá acabar por ser o menor valor desta transferência, com a Marca a estimar que o pai de Haaland, agente do jogador, irá receber uma comissão de 30 milhões de euros. Já a agência que o representa – criada pelo falecido Mino Raiola – deverá receber dos britânicos 50 milhões de euros pela intermediação do negócio. Já o salário do norueguês no Manchester City deve ascender aos 40 milhões de euros por época: num cenário em que Haaland assine durante cinco anos – como se tem falado – os cytizens desembolsam 200 milhões de euros. Tudo somado, a transferência deverá movimentar 350 milhões de euros.

Haaland entrará directamente para a lista dos jogadores mais bem pagos no mundo, num top liderado pelo português Cristiano Ronaldo: segundo a Forbes, o jogador do Manchester United recebe 66 milhões de euros na temporada 2021-22 directamente dos “red devils”.

Na época 2018-19, Haaland – com apenas 19 anos de idade – estreou-se na Liga dos Campeões e marcou um hat-trick logo no primeiro jogo. Nessa primeira época no Red Bull de Salzburgo, o jovem marcou 17 golos na Liga austríaca e foi transferido para o Dortmund. Nos alemães, precisou apenas de 23 minutos para marcar novo hat-trick no jogo de estreia. Com apenas 18 anos, Haaland bateu o recorde de golos num só jogo num Mundial de sub-20, ao apontar nada menos do que nove, naquela que foi também a vitória (12-0) mais expressiva de sempre da competição.