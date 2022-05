Árbitro português banido do ténis

Em causa está a manipulação de resultados relacionada com apostas no desporto.

Infelizmente, os casos de condenação por violações do Programa Anti-Corrupção no Ténis continuam a suceder-se. Mas, em Portugal, este foi um caso inédito: o árbitro Daniel Zeferino foi banido do ténis. A Agência Internacional para a Integridade do Ténis (ITIA) deu como provado que o juiz de cadeira manipulou a inserção dos resultados no seu tablet, facilitando a tarefa dos apostadores, que ganham muito dinheiro devido à diferença de segundos entre a realização da aposta e o aparecimento do resultado.

O caso remonta a um future – torneio do circuito da Federação Internacional de Ténis (ITF) – realizado na Beloura, em Setembro de 2020 e apanhou de surpresa os responsáveis do ténis português.

Daniel Zeferino estava no primeiro escalão da arbitragem internacional (“white badge”) por ser um apaixonado pelo ténis, embora a sua ocupação principal fossem os serviços de meteorologia da Força Aérea Portuguesa, onde tem a patente de capitão.

Confrontado com as acusações, Daniel Zeferino admitiu o sucedido e aceitou a condenação

“Esta situação arrastava-se há quase dois anos, quando recebemos a informação da ITIA que ele estava suspenso. Mais tarde, cheguei a questionar se havia uma decisão, mas nem sequer tive resposta. Até que, na semana passada, fomos informados que ele tinha sido banido, de todas as competições de ténis”, explicou Paulo Cardoso, presidente do conselho de arbitragem da Federação Portuguesa de Ténis.

O caso é mais uma confirmação de que a máfia das apostas continua bastante activa nos torneios de ténis, em especial, nos de mais pequena dimensão, onde as ofertas de dinheiro são mais atractivas.

A ITIA não tem tido descanso e, na semana passada, foram seis os tenistas espanhóis suspensos por dois anos, por viciação de resultados. Só dois figuravam no ranking mundial, sendo o melhor classificado o 236.º da tabela.