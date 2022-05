Uma das “Marilyns” de Andy Warhol vendida em leilão por valor recorde de 184 milhões de euros

As expectativas cumpriram-se, e a licitação nem chegou aos quatro minutos: Shot Sage Blue Marilyn, uma das pinturas icónicas do norte-americano Andy Warhol e pedra basilar da pop art, foi vendida esta segunda-feira à noite pela leiloeira Christie's, em Nova Iorque, por um valor recorde de 195 milhões de dólares (184 milhões de euros), tornando-se na mais cara obra de arte do século XX a ser vendida em leilão. Ultrapassou, assim, a anterior detentora do título, Les Femmes d'Alger (Version O), de Pablo Picasso, vendida em Maio de 2015 por 179,4 milhões de dólares (170 milhões de euros), também pela Christie's. Entre os artistas norte-americanos contemporâneos, o recorde pertencia até agora a Jean-Michel Basquiat, com os dos seus “crânios” (Untitled, 1982), vendido em 2017 por 110,5 milhões de dólares (104 milhões de euros) num leilão da Sotheby's.

Esta serigrafia com um metro que retrata Marilyn Monroe sobre um fundo azul com o rosto pintado de cor-de-rosa, cabelo amarelo e lábios vermelhos, faz parte de uma série de cinco pinturas, The Shot Marilyns (cada uma com uma cor de fundo diferente), feita por Warhol em 1964 após a morte da actriz norte-americana, em 1962. Proveniente da colecção privada da Fundação Thomas e Doris Ammann, com sede em Zurique, na Suíça, a obra foi comprada por um dos mais bem cotados comerciantes de arte e galeristas dos EUA, Larry Gagosian, segundo noticia o jornal Los Angeles Times. Este foi também um dos leilões “mais filantrópicos” de sempre: os 170 milhões de euros vão ser destinados a acções de caridade, mais concretamente para a criação de sistemas de apoio de prestações de cuidados de saúde a crianças e programas educacionais.

“Quando pensamos nas mais marcantes imagens da história da arte, pensamos em pinturas como Mona Lisa, de Da Vinci, em O Nascimento de Vénus, de Botticelli, ou em As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso. Esta obra está na mesma linhagem – é aquela imagem icónica da segunda metade do século XX e que, de uma maneira muito warholiana, tem sido reproduzida infinitamente”, diz Johanna Flaum, responsável pelo departamento de arte contemporânea e do pós-guerra da Christie’s. Shot Sage Blue Marilyn já foi exibida em alguns dos mais importantes museus do mundo, como o Guggenheim, em Nova Iorque, o Centre Pompidou, em Paris, a Tate Modern, em Londres, o Reina Sofía, em Madrid, ou a Neue Nationalgalerie, em Berlim.