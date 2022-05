Mortes por cancro na África subsariana podem atingir um milhão por ano já em 2030

As mortes anuais por cancro na região da África subsariana podem chegar a um milhão já em 2030. Em menos de uma década, os números podem duplicar, passando assim das actuais 520 mil mortes por ano para um milhão, de acordo com as projecções lançadas por uma comissão de investigadores da revista científica Lancet Oncology. Os dados agora publicados apontam ainda para um crescimento da incidência da doença em 2040: 1,4 milhões de casos por ano.