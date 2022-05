Forças Armadas reforçam apoio em emergências civis na Madeira

Já está disponível uma equipa de operadores de drones , no âmbito da vigilância e combate a incêndios rurais na Madeira, avançou esta segunda-feira o Comando Operacional da região autónoma. Os grandes objectivos para o triénio são: a abertura das Forças Armadas à sociedade, a optimização do apoio às emergências civis e uma aposta na inovação tecnológica.

As Forças Armadas vão reforçar o apoio em emergências civis na Madeira e disponibilizaram já uma equipa de operadores de drones, no âmbito da vigilância e combate a incêndios rurais, indicou esta segunda-feira o Comando Operacional da região autónoma.

“Vamos responder consoante a solicitação. Seremos sempre um reforço adicional para complementar a actuação [do Serviço Regional de Protecção Civil]”, disse o comandante António Temporão, lembrando que as Forças Armadas dispõem de quatro drones na Madeira.

O responsável falava na conferência de apresentação da directiva estratégica sectorial do Comando Operacional da Madeira 2022-2025, no Funchal, na qual esclareceu que os três grandes objectivos para o triénio são a abertura das Forças Armadas à sociedade, a optimização do apoio às emergências civis e a aposta ao nível da inovação tecnológica.

“Pela primeira vez, fruto daquilo que tem sido a edificação da capacidade de operação de drones, vamos passar a integrar o plano de reforço [de vigilância e combate a incêndios] com uma equipa em alerta permanente”, anunciou António Temporão.

O comandante operacional sublinhou que, nos últimos dois anos, as Forças Armadas formaram mais de 50 operadores de drones, entre oficiais, sargentos e praças, todos devidamente credenciados por entidades militares e civis, sendo que na Madeira estão disponíveis quatro aparelhos.

O Comando Operacional estabeleceu também uma parceria com o Governo Regional, a Universidade da Madeira e a ARDITI (Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação), para a melhoria dos aparelhos, no âmbito do projecto “Drones Atlântida”.

Ainda ao nível da emergência civil, António Temporão indicou que o Regimento de Guarnição n.º 3 dispõe de duas equipas terrestres para apoio no combate a incêndios rurais e, por outro lado, anunciou que serão retomados exercícios, já este mês, envolvendo instituições como PSP, GNR, Sanas, Protecção Civil e Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

No triénio 2022-2025, as Forças Armadas pretendem também retomar o programa de visitas de estudos às unidades militares, que foi interrompido em 2020 devido à pandemia de covid-19.