Maio vai continuar quente, mas menos

O contraste será maior entre o litoral, com temperaturas entre os 22 e os 26ºC e o interior onde as máximas vão oscilar entre os 28 e os 31 graus. O vento e o nevoeiro matinal também estão de regresso.

Depois de uma semana de sol e temperaturas acima da média mensal, que se mantiveram esta segunda-feira, os termómetros vão estabilizar e até mesmo diminuir em algumas regiões a partir de terça-feira e, por enquanto, destaca o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nas regiões do interior Norte e Centro as temperaturas máximas vão rondar entre os 28 e os 31 graus, enquanto no interior Sul, em especial no Alentejo e Ribatejo, os termómetros não deverão baixar além dos 30ºC. Já as mínimas vão oscilar entre os 13ºC e os 16ºC.

No litoral, “a tendência será para ficarem entre os 22ºC e os 26ºC e deverá manter-se assim durante toda a semana”, esclarece ao PÚBLICO a meteorologista do IPMA Ângela Lourenço. As mínimas vão ficar nos 11ºC.

De regresso está também a neblina ou nevoeiro matinal junto à faixa costeira do Norte e Centro, que vai influenciar a temperatura. “Nos locais em que as nuvens não dissiparem, a temperatura não sobe tanto. Portanto, vamos ter zonas da faixa costeira que não vão ultrapassar os 22ºC”, explica a meteorologista.

O contraste térmico também vai ser influenciado pelo vento fraco a moderado no interior e com alguma intensidade ao longo de todo o litoral, inclusive na região do Algarve no dia 12 de Maio.

Para a próxima segunda-feira estão ainda previstos aguaceiros em Braga, Viana do Castelo e Vila Real.

Na Madeira as temperaturas máximas vão oscilar entre os 26ºC e os 31ºC e as mínimas entre os 11ºC e os 20ºC. Já nos Açores, a previsão é de precipitação para as ilhas da Graciosa, Pico, Faial e Flores e temperaturas médias de 18ºC.