Rio acusa Governo de falhar promessa de aumento de rendimentos e criar austeridade

O presidente do PSD levou esta segunda-feira a Belém críticas ao PS e em particular a António Costa por estar a “falhar a promessa feita durante a campanha eleitoral” de aumentar os rendimentos das famílias, mas também por estar a criar uma nova “austeridade”.

“Este Orçamento representa uma perda clara de rendimentos da função pública e dos salários gerais”, afirmou Rui Rio, sublinhando que os aumentos previstos no OE2022 para os funcionários públicos são abaixo dos 4% previstos para a inflação, acreditando ele que esta vai ser ainda maior, na casa dos 6%.

Naquela que deverá ser a última audiência com o Presidente da República como líder do PSD, Rui Rio lembrou que, ainda em Janeiro, o PS prometeu subir o salário mínimo nacional para 900 euros até 2026 e, por arrasto, o salário médio, mas agora não aprova sequer aumentos para os funcionários públicos na mesma ordem que a inflação. Assim, afirma que “os portugueses vão ter uma perda de poder de compra de, pelo menos, 3 ou 4%”.

“Se isto não é austeridade, o PS que diga o que é austeridade”, sublinhou Rui Rio, assinalando a “quebra do discurso” que os socialistas têm feito de que “com o PS não haveria austeridade”.

“Opacidade” e “indiferença absoluta”

Os partidos à direita do espectro parlamentar levaram ao Presidente da República as suas preocupações com a forma como o PS está a usar a sua maioria absoluta para “vetar, vetar, vetar” tanto as audições de responsáveis políticos em casos polémicos, como as propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2022.

“O Chega vê com preocupação que o Governo não esteja de todo aberto a qualquer tipo de alteração à proposta orçamental”, disse André Ventura, à saída da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje faz a primeira ronda de reuniões da legislatura com os partidos parlamentares. Isto apesar da alteração de circunstâncias em relação à proposta inicial do OE2022: “Há hoje uma guerra na Europa, um surto inflacionário e uma pressão sobre os preços dos combustíveis” que não existiam, frisou.

É, segundo João Cotrim de Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal (IL), “o desfazer da ideia, tantas vezes repetidas pelo primeiro-ministro, de que a maioria absoluta não iria corresponder o poder absoluto”. “O que temos visto é o crescimento de uma opacidade notável da coisa pública, quer do Estado quer do próprio Governo”, afirmou, dando como exemplo a “resistência socialista” no Parlamento em “ouvir responsáveis políticos” no caso de João Leão e do ISCTE como no caso do acolhimento de ucranianos por russos em Setúbal.

Para André Ventura, este é o “Governo da indiferença absoluta aos projectos, às propostas dos outros partidos, tanto da esquerda como da direita”, criticando a atitude de “vetar, vetar, vetar” tanto as propostas orçamentais como a chamada à Assembleia da República de responsáveis políticos.

André Ventura acrescentou ainda a “preocupação em relação à competência e peso político de certos ministros”, apontando em concreto o ministro das Finanças, Fernando Medina. “O primeiro-ministro optou por um ministro que não lhe faça sombra, e ainda por cima com uma posição confusa com a Rússia”, disse, recordando o caso das informações à embaixada russa sobre manifestantes anti-Putin.

Cotrim de Figueiredo repetiu em Belém as críticas ao OE2022, que diz manter a “estagnação económica”, e lamentou a “degradação dos serviços públicos” na saúde, na educação e na justiça, “todos eles estão a dar sinais evidentes de uma degradação acelerada”. “O PS é incapaz de gerir a coisa pública porque não tem capacidade de reformar”, afirmou.