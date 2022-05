Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Esta segunda-feira celebra-se o “Dia da Vitória”. Putin discursou em Moscovo e disse que a invasão do país vizinho foi “necessária” e “oportuna”. Ao longo do dia quatro mísseis caíram em Odessa e Zelensky confirmou que o bombardeamento a uma escola na região de Lugansk fez 60 mortos. Este artigo será actualizado ao longo do dia.