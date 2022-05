Grândola excedeu os limites, mas autarquia prevê instalar ainda mais camas

Para conter a especulação, suspendeu-se o PDM. Porém, com recurso a um censo que atribuiu ao concelho mais população do que a que tem e a uma regra que lhe permite aumentar o limite de camas, ainda vai ser possível a Grândola esticar um pouco mais a corda do imobiliário.

A Assembleia Municipal de Grândola aprovou na sua reunião de 3 de Maio, com a abstenção do PS e do PSD, a suspensão parcial do seu Plano Director Municipal (PDM) e de medidas preventivas para estancar “a especulação imobiliária” no concelho. Isto quando já se ultrapassaram os limites previstos para as camas turísticas no concelho. Os números sobre as camas existentes e previstas são díspares, mas a intenção é reduzi-los de forma a enquadrarem-se nas balizas legais e ainda ganhar folga para aprovar novos projectos. Contudo, simultaneamente, usam-se métodos de cálculo que permitem aumentar a capacidade construtiva.