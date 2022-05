A maratona

Duas pessoas podem sentir um amor desmedido e não o saberem viver ao mesmo tempo. Às vezes fica um nó no peito para sempre.

Acho que nessa matéria nobre do amor corri sempre veloz atrás do que queria. Soube melhor construir amores que nem o eram do que planos de vida. Na verdade, sempre precisei do amor para edificar o resto da minha vida. A idade acompanhava-me esse ritmo. Talvez hoje tenha outra visão mais apaziguada e até luminosa sobre o amor. Não sufocamos sem ele, mas aprendemos a amar as coisas essenciais.

Acontece muito não cairmos ao mesmo tempo nos braços um do outro. Diria até que agora acontece menos. O amor, sobretudo quando já somos mais velhos, pode demorar tempo a harmonizar-se, e as pessoas desistem. As pessoas atiram a toalha ao chão antes de se terem enrolado nela. O amor aperta e dói. Temos de aceitar que há gente que foge dele para seguir ileso.

Quando não caímos nos braços um do outro ao mesmo tempo, há sempre alguém que corre mais: encaixa mil possibilidades por forma a ter o outro no seu dia, haja tempo ou não. Há sempre tempo para o amor quando o queremos muito.

O que corre veloz encontra nessa corrida – às vezes uma maratona solitária – um alimento para a alma e para o corpo, um bálsamo que também é um shot de vida. O amor agita-nos, não nos deixa dormir nem de manhã nem à noite.

“Há quanto tempo andas nessa corrida?” – pergunta alguém que gosta de nós. Andamos há tempo suficiente para nos termos esquecido dos amigos, do que antes nos fascinava e, no limite, de nós próprios. Acontece muito.

Há um dia, um dia que nos escolhe para nos beliscar e dizer que já chega. E aí desistimos da longa corrida aonde nunca fomos parar aos braços do outro, apesar de o outro também nunca ter sido capaz de dizer “Não corras por mim”. Amar alguém pode ser muito benéfico até para quem não nos ama. A lisonja constrói a auto-estima, e há quem viva inebriado no meio disso, alimentando-se dos sentimentos alheios.

A corrida parou. O peito fica apertado, sim. A cabeça zonza e aquilo que nos fazia acordar tão facilmente pode não encontrar íman tão cedo. Lutos de amores que se fazem em vida custam muito, até porque vai demorar a apagar o rasto deixado pela cidade. A cidade fica tatuada pelas palavras trocadas. Até pelas não ditas. Pelas canções ouvidas. Até por aquelas que nunca chegaram ao outro. Pelo cheiro daquela manhã. Pela forma como nos sentimos especialmente bonitos enquanto ousámos essa conquista. A maratona.

Quando o caso já nos parecer arrumado e voltarmos a tirar os vestidos mais bonitos do armário, aqueles braços que nunca se estenderam espontaneamente vão procurar-nos. No fundo, como se do outro lado a percepção do fim da lisonja fosse uma súbita falta de combustível. E nada anda assim. A confiança pode ser mais frágil do que imaginávamos.

Há amores que se vivem a tempos diferentes e, por isso mesmo, nunca se chegam a viver. Amores errados na sua génese porque ninguém que se alimenta do outro sem dar nada em troca pode um dia vir a receber. Às vezes pode. Há pessoas destinadas para essa dádiva que as faz sentir vivas, muitas vezes também as que dizem que não há maneira de acertar no amor.

Os caminhos são todos válidos na verdade. Maratonas, peregrinações, escaladas. É difícil, neste tempo, o amor ser uma coisa límpida e simples. Porque o verdadeiro amor devia ser assim, sem nunca ser esquemático, sem nunca termos de dizer que não amamos quando amamos, sem fugirmos com o nó na garganta e o aperto no peito.

As pessoas misturam a atracção pelo outro com a atracção de ver problemas onde eles não existem. Há um magnetismo no obstáculo que está por deslindar.

A cabeça dos adultos torna-se um labirinto e os amores morrem sem terem acontecido.