Viajante radical e estrela do YouTube, Benjamin Rich foi detido e multado no Cazaquistão

O vlogger e YouTuber de viagens Benjamin Rich, que se foi especializando em locais remotos e às vezes perigosos do mundo, foi detido no Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, local mais conhecido por Tiuratam e que é nada mais nada menos que a primeira e maior base de lançamentos de foguetões do mundo — opera desde 1950, altura em que servia de base de lançamento de mísseis de longo alcance.

O anúncio foi feito pelo chefe da agência espacial russa Roscosmos.

Foto Mr. Bald no Cazaquistão DR

Dmitry Rogozin diz que Rich — cujo canal Bald and Bankrupt tem 3,54 milhões de seguidores e a subir — e Alina Tseliupa foram detidos perto de uma das plataformas de lançamento em Baikonur, que a Rússia aluga do Cazaquistão. As autoridades locais anotaram “actividades ilegais” da dupla, disse Rogozin, que postou fotos do visto de Rich e do passaporte de Tseliupa nas redes sociais.

O vídeo mais recente no canal de Rich foi filmado na Síria e postado em 24 de Abril.

Baikonur, que já foi uma cidade soviética fechada, agora está aberta a turistas que solicitam permissão da Roscosmos. Encontra-se na estepe a cerca de 1.100 km a sudoeste da capital do Cazaquistão, Nur-Sultan.

Benjamin foi multado em 60 libras (cerca de 70 euros) por não ter a permissão necessária para visitar o local. “Basicamente, fui interrogado pela polícia russa por algumas horas por ir ver o foguete Buran sem a permissão especial e recebi uma multa administrativa de 60 libras, assim como centenas de aventureiros estrangeiros antes de mim”, referiu Rich numa storie do Instagram.