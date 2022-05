Carlos Alcaraz chegou, viu e não pára de vencer

O jovem tenista é a nova sensação da modalidade. Classificado fora do top-100 quando visitou Portugal, há exactamente um ano, o adolescente de Múrcia continua a somar títulos e a subir no ranking. Já é o sexto da hierarquia mundial.

São muitos os jovens tenistas que prometem e, a certa altura, conseguem corresponder às expectativas. Mas ninguém tem sido mais rápido do que Carlos Alcaraz, a nova sensação do ténis espanhol, que mal começaram as comparações com Rafael Nadal, tratou logo de impor a sua assinatura: a mesma entrega física, intensidade e determinação, mas com um ténis ainda mais completo e agressivo.