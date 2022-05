Jogos decisivos da última jornada da I Liga serão no sábado

A recepção do já campeão FC Porto ao Estoril Praia, da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, vai disputar-se no sábado, tal como os jogos que decidem a descida à II Liga.

De acordo com um comunicado de hoje da Liga de clubes, o jogo da consagração dos ‘dragões’, no qual vão receber o troféu de campeão, garantido na última ronda, vai decorrer às 18h00.

Antes às 15h30, vão disputar-se os encontros que vão decidir a descida de divisão: Arouca-Belenenses SAD, Tondela-Boavista e Moreirense-Vizela.

Neste momento, apenas podem ser despromovidos directamente Belenenses SAD (18.º), Moreirense (17.º) e Tondela (16.º), com o Arouca (15.º) ainda em risco de poder cair para o ‘play-off’ de manutenção.

Os arouquenses podem ficar já a salvo hoje, caso o Belenenses SAD não vença em casa o Famalicão, no encontro que fecha a 33.ª jornada.

A última jornada da edição 2021/22 da I Liga começa na sexta-feira, com a visita do Benfica, terceiro classificado, ao terreno do Paços de Ferreira, 10.º, às 20h15.

No sábado, o vice-Sporting despede-se da temporada em casa frente ao Santa Clara, às 20h30, com a I Liga a terminar no domingo, com os encontros Famalicão-Sp. Braga (18h00) e V. Guimarães-Gil Vicente (20h30).

Programa da 34.ª Jornada:

- Sexta-feira:

Paços de Ferreira-Benfica, 20h15

- Sábado:

Arouca-Belenenses SAD, 15h30

Tondela-Boavista, 15h30

Moreirense-Vizela, 15h30

Marítimo-Portimonense, 18h00

FC Porto - Estoril Praia, 18h00

Sporting - Santa Clara, 20h30

- Domingo:

Famalicão-Sp. Braga, 18h00

V. Guimarães-Gil Vicente, 20h30