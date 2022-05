Internacional sub-21 Tomás Tavares sofre lesão grave no joelho

O internacional sub-21 português Tomás Tavares, emprestado pelo Benfica aos suíços do Basileia, lesionou-se com gravidade no joelho esquerdo e vai ficar fora dos relvados durante vários meses, informou hoje o clube de futebol helvético.

“Terminou a temporada de Tomás Tavares. O nosso lateral-direito sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco no joelho esquerdo no fim de semana e vai ficar de fora por vários meses”, revelou o Basileia através da rede social Twitter, desejando a “recuperação rápida” do atleta.

Tomás Tavares, de 21 anos, contou com 28 partidas nos suíços esta temporada, em todas as provas, com um golo e quatro assistências.