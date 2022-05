Beckham deseja Cristiano Ronaldo no Manchester United “mais um ano ou dois”

A antiga “estrela” de Manchester United, Real Madrid e selecção inglesa de futebol David Beckham desejou domingo que o internacional português Cristiano Ronaldo se mantenha nos red devils “mais um ano ou dois”.

“Ele ainda está a fazer o que faz melhor: marcar golos e criar [oportunidades]. Mesmo com a idade dele, estar a fazer o que ele faz, é mesmo incrível. Esperemos que continue e que fique mais um ano ou dois”, disse o agora proprietário da equipa norte-americana de futebol Inter Miami.

Em declarações aos jornalistas à margem do Grande Prémio de Miami de Fórmula 1, Beckham, de 47 anos, elogiou os adeptos do seu clube de formação, e do qual foi “capitão”, envergando o mesmo número sete de Cristiano Ronaldo, pela presença e apoio constantes no estádio Old Trafford, apesar dos maus resultados registados esta temporada.

“Obviamente, o Cristiano é um dos melhores jogadores dos últimos 15 anos, juntamente com o Leo [Messi]. Vê-lo continuar no United é importante para os adeptos e para ele porque sabemos o que o United significa para ele”, continuou.

O capitão da selecção portuguesa, com 37 anos, realizou esta época 38 jogos e marcou 24 golos em todas as competições pelos red devils, mas o clube já só pode, na melhor das hipóteses, manter-se no actual sexto lugar da Premier League, fora dos lugares de apuramento para a Liga dos Campeões, a principal competição europeia de clubes, que o “capitão” da selecção portuguesa disputa consecutivamente há duas décadas.

“Há mudanças a fazer e outras que já estão a acontecer. É um final de época difícil. Tenho a certeza de que muitos adeptos estão aliviados porque foi uma temporada dura, cheia de altos e baixos”, afirmou ainda Beckham.

O Manchester United, actualmente liderado pelo alemão Ralf Rangnick, já anunciou a mudança do comando técnico para a próxima época, na qual será orientado pelo neerlandês Erik ten Hag, que vai deixar o Ajax.