Anavitória em Portugal depois da pandemia: “Reencontrar o palco é como reaprender”

A dupla brasileira formada por Ana Caetano e Vitória Falcão está de volta aos palcos portugueses no formato voz e violão. Dia 11 no Porto (Casa da Música) e dia 12 em Lisboa (Aula Magna).

Quando as Anavitória se apresentaram pela primeira vez em Lisboa, em 2017, tinham na bagagem o álbum de estreia e uma canção, Trevo (tu), que já somava mais de 32 milhões de visualizações no YouTube e mais de 28 milhões de acessos em streaming no Spotify. Era a primeira vez que saíam do Brasil e pisavam a Europa. Agora, passados mais de cinco anos, já somam quatro álbuns, estão em digressão pela Europa (em cidades como Dublin, Londres, Paris, Barcelona, Madrid, Porto e Lisboa) e a canção Trevo (tu) já chegou aos 80 milhões no Youtube e 160 milhões no Spotify. Em Portugal, actuam esta quarta-feira na Casa da Música (Porto) e quinta na Aula Magna (Lisboa).