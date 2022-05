Segunda na TV: História reescrita no rasto de vários prodígios

CINEMA

O Prodígio

Cinemundo, 20h35

Bobby Fischer nasceu em Chicago (EUA) a 9 de Março de 1943 e atraiu a atenção do público norte-americano para o xadrez quando, com apenas 15 anos de idade, se tornou o mais jovem Grande Mestre internacional da história da modalidade. Considerado um dos melhores jogadores de sempre, Fischer ganhou fama global quando, em 1972, derrotou o russo Boris Spassky, na altura campeão mundial, num confronto memorável em Reiquejavique (Islândia), em plena Guerra Fria. Com realização de Edward Zwick e argumento de Steven Knight, esta é a sua história. O elenco conta com Tobey Maguire, Liev Schreiber e Lily Rabe, entre outros.

Julie e Julia

AXN White, 22h29

Nos finais dos anos 1940, Julia Child editou um livro de gastronomia que se transformou num fenómeno de popularidade nos EUA. Décadas mais tarde, em Nova Iorque, Julie Powell está em crise e, quando encontra o famoso livro, decide iniciar o projecto Julie/Julia: num ano, vai testar as 524 receitas e publicar o resultado num blogue. Realizado por Nora Ephron e protagonizado por Meryl Streep (nomeada por este papel para o Óscar de melhor actriz) e Amy Adams, o filme inspira-se na autobiografia de Powell.

Snu

Nos Studios, 22h50

Com Inês Castel-Branco e Pedro Almendra nos papéis principais, um filme co-escrito e realizado por Patrícia Sequeira, sobre a polémica relação entre a dinamarquesa Ebba Merete Seidenfaden, que ficou conhecida como Snu Abecassis e fundou as Publicações Dom Quixote, e Francisco Sá Carneiro, fundador do PPD-PSD e, por 11 meses, primeiro-ministro de Portugal.

As Guardiãs

RTP2, 23h11

França, 1915. A Europa enfrenta a II Guerra Mundial. A maior parte dos homens parte para o campo de batalha. As mulheres ficam para trás, a lutar para manter as terras e a união familiar. Entre elas está Hortense (Nathalie Baye), que vê partir os três filhos e o genro, e que resolve contratar uma jovem órfã para a ajudar a cuidar da quinta. Xavier Beauvois assina este filme baseado no romance homónimo de Ernest Pérochon.

DOCUMENTÁRIOS

O Pimba É Nosso

RTP2, 11h11

Reposição de uma série que, em três episódios, explora a história, as referências e as inspirações da chamada “música pimba”. Toy, Quim Barreiros, Emanuel, Ágata, Marante e Augusto Canário são alguns dos artistas a escutar sobre o tema.

Caught In the Net

ID, 22h

Primeiro episódio de uma série que documenta, segundo o canal, “casos reais de detectives que ‘mergulham’ no mundo digital para decifrar assassinatos brutais” através do rasto que deixam em chats, aplicações, redes sociais ou sistemas de navegação.

Expedições Secretas Nazis

História, 22h15

Estreia. Reunindo novos dados e testemunhos de peritos, a série debruça-se sobre a Ahnenerbe e a sua missão de reescrever a História à medida do III Reich. Criada por Heinrich Himmler, a organização reunia cientistas e académicos incumbidos de produzir fundamentos para as doutrinas raciais nazis (e, assim, para as manobras políticas de Hitler), viessem elas da medicina, da antropologia ou do ocultismo. Parte da acção desta elite intelectual – para além das experiências desumanas, sob a alçada de Wolfram Sievers – consistia em levar a cabo expedições com o objectivo de detectar (e forjar) artefactos e teorias que sustentassem a ideia de superioridade ariana e uma religião nela apoiada. Os seis episódios são debitados à segunda, sempre em dose dupla.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Comunicador nato, figura incontornável da radiotelevisão, descobridor de talentos, apresentador de todo o tipo de programas e fonte inesgotável de memórias, é Júlio Isidro o convidado de Fátima Campos Ferreira na entrevista de hoje.

INFANTIL

O Imparável Yellow Yeti

Disney Channel, 18h05

Estreia. A amizade entre duas crianças e Gustav, um enorme, amarelo e não-tão-abominável homem das neves, está no coração da nova série animada, que fica em antena diariamente.