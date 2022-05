Jerónimo de Sousa queixa-se de “anticomunismo” e diz que PS se quis livrar de “empecilhos”

Durante a sua intervenção no encerramento do XI Congresso do PCP na região Autónoma dos Açores, o secretário-geral comunista colou o PS à direita na resposta ao aumento dos combustíveis.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, queixa-se da existência de uma “deriva antidemocrática de pendor anticomunista” e de uma “tentativa de imposição de um pensamento único” e de “criminalização da dúvida ou da opinião diferente” da dominante. No encerramento do XI Congresso Regional do PCP, nos Açores, o líder comunista acusou o PS de estar apenas focado em fixar o défice em 1,9% agora que está “de mãos livres e com uma maioria absoluta”.